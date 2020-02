Hund am Arbeitsplatz: JA oder NEIN?

Bozen – In einer Gemeinde in der Toskana können die Gemeindebediensteten ihren Hund künftig mit zur Arbeit ins Büro nehmen. Dies soll laut Studien die Effizienz am Arbeitsplatz steigern. Die Vierbeiner müssen aber gepflegt sein und an der Leine gehalten werden.

Könnt ihr euch vorstellen, den Arbeitsplatz mit Hunden zu teilen? Sagt uns jetzt eure Meinung!