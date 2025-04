5 Tipps, die aus eurem Spaziergang einen Power-Walk machen

So macht ihr aus jedem Spaziergang ein Fitness-Upgrade

Von: atav

Experten und Expertinnen diskutieren darüber, ob die berühmten 10.000 Schritte täglich wirklich das ultimative Ziel für die Gesundheit sind oder doch nur ein aus dem Ruder gelaufener Werbegag. In einem sind sie sich jedoch einig: (Spazier-)gehen ist gesund. Ob nun täglich oder wöchentlich, 10.000 Schritte oder auch mal nur 5.000. Wenn ihr das Optimale aus eurem Gang durch den Park herausholen wollt, probiert doch einen – oder mehrere – unserer Tipps für ein effizientes Training.

1. Nordic Walking – Richtig eingesetzt trainieren die Stöcke neben den Beinen zusätzlich die Brust- und Armmuskulatur. durch Nordic Walking könnt ihr eure Haltung, euren Ruhepuls, euren Blutdruck und ganz allgemein eure Leistungsfähigkeit verbessern.

2. Speed Up – Verändert ab und an das Tempo. Schon kurze Einheiten von 20 bis 30 Sekunden, in denen ihr wirklich richtig schnell geht (ohne ins Joggen zu wechseln), wirken sich sehr positiv auf eure Herzfrequenz und euer Fitnesslevel aus.

3. Bring in Variety – Macht zwischendurch ein paar Ausfallschritte, Wadenheber oder auch Hüpfer oder kleine Schrittfolgen. Das sorgt für mehr Abwechslung und mehr Freude und ihr trainiert ganz nebenbei weitere Muskeln. Wer’s sportlich mag, kann natürlich auch Sit Ups, Liegestütze oder Burpees integrieren.

4. No Mobile – Lasst doch einfach mal das Handy Zuhause. Oder wenigstens in der Tasche. Wer auch bei einem entspannenden Spaziergang ständig auf sein Telefon schaut, bringt sich um genau das. Die Entspannung. Eine kurze digitale Auszeit erhöht den Stressabbau ganz ungemein.

5. Team Up – Sucht euch Gleichgesinnte mit denen ihr zusammen durch die Natur streifen könnt. Studien haben gezeigt, dass gemeinsames Laufen das soziale Wohlbefinden verbessert und dem Gefühl von Einsamkeit und Isolation entgegenwirkt.

Zusatztipp: Unsere Empfehlungen 2 bis 5 funktionieren auch ganz prima ohne Nordic Walking Stöcke, falls die euch doch zu wild sind.