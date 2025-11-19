Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Auf die Kufen, fertig, los
Talfer-Eislaufplatz in Bozen eröffnet

Auf die Kufen, fertig, los

Mittwoch, 19. November 2025 | 07:13 Uhr
Eislaufplatz Bozen
gmbz
Von: luk

Bozen – Am Dienstagvormittag hat die Stadträtin für Schule, Johanna Ramoser den Eislaufplatz auf den Talferwiesen offiziell eröffnet.

Der Eislaufplatz befindet sich auf der Höhe der Sportanlagen auf der Grieser Wassermauer, mit Zugang von der Cadornastraße aus.

Betrieben wird der Eislaufplatz, der von der Stadt Bozen, dem Land Südtirol und der Stiftung Südtiroler Sparkasse finanziert und unterstützt wird, auch in diesem Jahr wieder vom VKE. Der Eislaufplatz schließt dann am 25. Januar 2026.

Der Eislaufplatz auf den Talferwiesen ist bei den Boznerinnen und Boznern sehr beliebt, besonders bei den Kindern und Jugendlichen, denn Eislaufen im Freien macht Spaß und Bewegung an der frischen Luft ist wichtig und tut gut.

Der VKE hat sich auch darum bemüht, die Öffnungszeiten so zu gestalten, dass der Eislaufplatz am Vormittag von Schulklassen genutzt werden kann, denn es gibt eine große Nachfrage seitens der Schulen, die während der Wintermonate den Sportunterricht von der Turnhalle auf den Eislaufplatz verlegen, um ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, eiszulaufen bzw. das Eislaufen zu lernen.

gmbz

Der Eislaufplatz ist von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Bis 14.00 Uhr ist er für die Schulklassen reserviert, ab 14.00 Uhr dürfen alle Eislaufbegeisterten auf das Eis. Am Wochenende und in den Schulferien ist der Eislaufplatz von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Heuer gelten folgende Eintrittspreise: Kinder bis sechs Jahre zahlen drei Euro, Jugendliche bis 18 Jahre vier Euro, Erwachsene fünf Euro. Schlittschuhe können ausgeliehen werden und die Leihe kostet drei Euro. Ein Abonnement mit fünf Eintritten kostet für Kinder bis sechs Jahre zwölf Euro, für Jugendliche bis 18 Jahre 16 Euro und für Erwachsene 20 Euro.

Bezirk: Bozen

Bezirke

Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

