Was ist eigentlich Kunst?

Belgische TikToker hängten kurzzeitig eigenes Bild in Louvre

Mittwoch, 19. November 2025 | 07:05 Uhr
Pariser Louvre gilt als das meistbesuchte Museum der Welt
APA/APA/AFP/JULIE SEBADELHA
Von: APA/dpa

Im Pariser Louvre haben zwei TikToker für wenige Minuten ein eigenes Bild an die Wand gehängt. Sie brachten es in der Nähe des weltberühmten Werks “Mona Lisa” von Leonardo da Vinci an. Nach knapp drei Minuten entdeckte das Museumspersonal das Bild und entfernte es, wie eine Louvre-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Schäden gab es demnach zwar nicht, der Louvre will aber juristisch gegen die Männer vorgehen, die das Museum nach ihrer Aktion zügig verlassen hatten.

Wie die belgischen TikToker in einem vor wenigen Tagen geposteten Video erzählen, brachten sie einen auseinander gebauten Lego-Rahmen mit in das Museum und teilten die einzelnen Stücke unter sich auf. Sie setzten den Rahmen nach der Sicherheitskontrolle zusammen und fassten das mitgebrachte Bild damit ein. Die Louvre-Sprecherin betonte, weder die Lego-Teilchen, noch das Papier oder das doppelseitige Klebeband seien im Museum verboten. Wegen der Sicherheitsmaßnahmen hätten die zwei Männer ihr Bild nicht noch näher an der “Mona Lisa” aufhängen können.

Der Louvre gilt als das meistbesuchte Museum der Welt. Zuletzt war er in die Schlagzeilen geraten, weil Diebe vor rund einem Monat in einem spektakulären Raubzug in das Museum eingedrungen waren und Schmuckstücke im Wert von etwa 88 Millionen Euro entwendet hatten. Der Vorfall hatte auch eine Debatte über die Sicherheit des Museums ausgelöst.

