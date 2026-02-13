Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Benefizlauf durch Bozens Altstadt für krebskranke Kinder
Aktion der Südtiroler Pfadfinderschaft

Benefizlauf durch Bozens Altstadt für krebskranke Kinder

Freitag, 13. Februar 2026 | 13:39 Uhr
Bozen – Laufen, Gehen und gemeinsam Gutes tun: Am 9. Mai 2026 organisiert die Südtiroler Pfadfinderschaft erstmals den Scout Run in Bozen. Die neue Benefizveranstaltung verbindet sportliche Aktivität mit sozialem Engagement und richtet sich bewusst an Menschen aller Alters- und Leistungsstufen.

Der Scout Run führt über eine rund drei Kilometer lange Strecke durch die Bozner Altstadt. Dabei steht nicht der Wettkampfgedanke im Vordergrund, sondern das gemeinsame Unterwegssein für einen guten Zweck. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der karitativen Organisation Peter Pan zugute, die krebskranke Kinder sowie deren Familien begleitet und unterstützt.

Mit dem Scout Run möchte die Südtiroler Pfadfinderschaft ein sichtbares Zeichen für Solidarität, Zusammenhalt und gesellschaftliche Verantwortung setzen. Als gemeinnütziger Verein engagieren sich die Pfadfinder seit Jahrzehnten in der Kinder- und Jugendarbeit und vermitteln Werte wie Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftssinn und aktives Mitgestalten der Gesellschaft. Diese Grundhaltungen sollen auch im Rahmen der Veranstaltung erlebbar werden.

Der Lauf- und Walk-Event versteht sich als offenes Angebot: Eingeladen sind Einzelpersonen, Familien, Freundesgruppen, Vereine und Unternehmen, die gemeinsam aktiv werden und ein soziales Projekt unterstützen möchten. Neben der Bewegung soll vor allem die Begegnung im Mittelpunkt stehen.

Weitere Details zur Organisation, zum Ablauf und zur Anmeldung des Scout Run 2026 sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Bereits jetzt laden die Veranstalter dazu ein, sich den Termin vorzumerken und Teil einer Initiative zu werden, die Sport und soziales Engagement miteinander verbindet.

Bezirk: Bozen

