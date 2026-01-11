Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Besser aufwachen ohne Stress: Diese Gadgets helfen durch den Winter
Warum Licht der beste Wecker ist

Besser aufwachen ohne Stress: Diese Gadgets helfen durch den Winter

Sonntag, 11. Januar 2026 | 08:08 Uhr
Morgen, aufwachen, Bett, Kaffee
David Mao/Unsplash
Schriftgröße

Von: idr

Bozen – Wer kennt das nicht: Wenn einen morgens der Weckton aus dem Schlaf reißt, ist man das erste Mal schlecht gelaunt und würde am liebsten weiterschlafen. Ein mehr als suboptimaler Start in den Tag – auch aus wissenschaftlicher Sicht: Der Puls schießt in die Höhe und Stresshormone fluten den Körper übermäßig. Besonders in der dunklen Jahreszeit, wo viele lange vor dem Hellwerden aufstehen müssen, kann das zur Herausforderung werden. Hier können diese Alltagshelfer Abhilfe schaffen.

Der natürliche Rhythmus des Aufwachens

Die Wirkung von Tageslichtweckern beruht auf grundlegenden körperlichen, hormonell gesteuerten Reaktionen. Der Schlaf wird maßgeblich vom Schlafhormon Melatonin gesteuert, das abends ausgeschüttet wird und nachts den Schlaf regelt. Sobald Licht auf die geschlossenen Augenlider fällt, signalisiert das dem Gehirn, dass es langsam die Melatoninproduktion reduziert und stattdessen das Stresshormon Cortisol ausschüttet.

Der Mensch ist an diesen Prozess seit jeher gewöhnt: Geht die Sonne auf, beginnt für ihn der Tag. Wenn dieser Prozess unnatürlich aus dem Rhythmus gebracht wird, beispielsweise durch laute, schrille Wecktöne, reagiert der Körper unter Umständen nicht wie gewünscht. Die Folge: Man wird nicht richtig wach, man ist schlecht gelaunt oder unkonzentriert und man ist zu früh wieder müde. Der ganze Tag leidet unter einem suboptimalen Tag.

Tageslichtwecker tricksen den Körper aus

Genau hier setzen Tageslichtwecker an: Sie simulieren einen Sonnenaufgang über einen Zeitraum von bis zu 60 Minuten. Das Licht steigt dabei von einem schwachen, rötlichen Sonnenaufgangston bis zu einem hellen, strahlenden Gelb. Bis der eigentliche Weckton ertönt – meist sanfte Naturgeräusche oder Radio – ist man idealerweise bereits in einer leichten Schlafphase und wacht entspannt auf.

Klinische Studien bestätigen, dass sich der Körper tatsächlich von dem Kunstlicht der Wecker überlisten lässt und die Geräte eine positive Wirkung auf das Schlaf- und Aufwachverhalten haben können. Moderne Tageslichtwecker können zudem den Sonnenuntergang simulieren, was wiederum beim Runterkommen und Einschlafen helfen kann.

Alternativ: Vorhangmotoren – mit einem Haken

Eine weitere beliebte Methode ist es, einen Vorhang bei Nacht geschlossen zu halten und eine Stunde vor dem Aufwachen zu öffnen – besser noch: durch einen Motor öffnen zu lassen. Diese lassen sich oft hervorragend in bereits bestehende Systeme integrieren. Der Haken an dieser Methode ist jedoch, dass sie nur einen Effekt hat, wenn man nach Anbruch des Tageslichts aufsteht und zumindest indirektes Tageslicht in das Zimmer scheint.

Ob Tageslichtwecker oder Vorhangmotor: Beide Helfer sind kein Wundermittel, können aber im Vergleich zu herkömmlichem Weckton deutliche Vorteile bieten. Von einer Tasse Kaffee zu früh am Morgen wird dagegen abgeraten. Auch wenn die Idee verlockend klingt, bringt man seinen Wachrhythmus dadurch nur noch mehr durcheinander, da der Abfall bei Nachlassen der Wirkung des Koffeins noch heftiger ist. Ein zu später Kaffee, um diesen Effekt auszugleichen, kann dagegen das Einschlafen erschweren und die Schlafqualität mindern.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
53
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
49
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Kommentare
48
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Kommentare
43
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
41
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 