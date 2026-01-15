Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > “Bist du tot?”
“Bist du tot?”

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 07:32 Uhr
Eine App für Alleinlebende mit dem provokanten Namen “Bist du tot?” erfreut sich in China großer Beliebtheit. Die App, die Alarm schlägt, wenn sich eine Nutzerin oder ein Nutzer 48 Stunden nicht meldet, war am Dienstag eine der beliebtesten kostenpflichtigen Apps in chinesischen App-Stores, bei Apple steht sie schon seit Sonntag an der Spitze der Charts.

In China nimmt die Zahl der alleinlebenden Menschen seit Jahren zu, einer der Gründe ist die sinkende Zahl der Eheschließungen im zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde. Im Jahr 2024 war offiziellen Statistiken zufolge jeder fünfte Haushalt in China ein Ein-Personen-Haushalt, zehn Jahre zuvor waren es noch 15 Prozent.

Geist als App-Symbol

Die neue App wird vom Entwickler Moonscape Technologies als “Sicherheitstool” für Alleinlebende vermarket, um sich im Alltag sicherer zu fühlen. Der chinesische Name “sileme” bedeutet übersetzt “Bist du tot?” oder auch einfach nur “Tot?”, das App-Symbol ist ein Geist. Nutzerinnen und Nutzer müssen bei der Anmeldung ihren Namen und die E-Mail-Adresse eines Notfallkontakts angeben. Wenn sie sich 48 Stunden nicht einloggen, sendet die App automatisch eine E-Mail an diesen Notfallkontakt.

Für Kritik sorgte der Name der App. “Wenn ich wollte, dass meine Großeltern diese App herunterladen, könnte ich mich wahrscheinlich nicht dazu durchringen, den Namen auszusprechen”, sagte etwa die 20-Jährige Studentin Huang Zixuan. Die 36-jährige Büroangestellte Sasa Wang sagte dagegen, für Menschen ab dem mittleren Alter sei der Name kein Problem – sie machten sich ohnehin Gedanken über den Tod.

Der ehemalige Chefredakteur der Staatszeitung “Global Times”, Hu Xijin, bezeichnete die App als nützliches Hilfsmittel vor allem für ältere Menschen. Er schlug aber vor, sie in “Bist du am Leben?” umzubenennen. Die Entwickler kündigten in Online-Netzwerken an, eine Namensänderung “ernsthaft zu prüfen und in Erwägung zu ziehen.

