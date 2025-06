Blumenwiesen – Blühflächen für die Biodiversität

Handbuchpräsentation in Bruneck

Von: Ivd

Bruneck – Nach der Auftaktveranstaltung in Neumarkt macht das Projekt Blumenwiesen – Prati fioriti nun Station in Bruneck. Morgen um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek Bruneck wird das neue Blumenwiesen-Handbuch vorgestellt – ein praxisorientierter Leitfaden für Gemeinden, Schulen, Landwirte, Hobbygärtner und alle, die selbst zur Förderung der Artenvielfalt beitragen möchten.

Zur Eröffnung sprechen Robert Alexander Steger, Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Bruno Wolf, Bürgermeister von Bruneck, sowie Stefanie Peintner, Stadträtin der Gemeinde.

Im Anschluss gibt Kurt Kusstatscher vom Verein Sortengarten Südtirol, Projektpartner und Fachmann auf dem Gebiet der naturnahen Blühflächen, praktische Hinweise zur Anlage und Pflege von Blumenwiesen. Das zweisprachige Handbuch liefert einfache Anleitungen zur Umsetzung – ob im eigenen Garten, auf kommunalen Flächen oder im Rahmen von Schulprojekten.

Das Projekt Blumenwiesen wird vom Dachverband für Natur- und Umweltschutz koordiniert und in Zusammenarbeit mit dem Versuchszentrum Laimburg, dem Verein Sortengarten Südtirol und dem Institut für Alpine Umwelt von Eurac Research realisiert. Gefördert wird es von der Stiftung Südtiroler Sparkasse in Zusammenarbeit mit dem Verein Filiera Futura.

Ziel des Projekts ist es, brachliegende oder artenarme Flächen in artenreiche, blühende Wiesen zu verwandeln – ein Gewinn für Insekten, Tiere und Menschen. Alle Informationen sowie der kostenlose Download des Handbuchs in deutscher und italienischer Sprache sind auf der Website zu finden.

Die Veranstaltung in Bruneck ist Teil einer Reihe von Informationsabenden, die im Herbst fortgesetzt wird. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.