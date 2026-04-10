Bozner Freibad Ã¶ffnet am 16. Mai

Von: luk

Bozen – In gut einem Monat öffnet das Bozner Lido am 16. Mai 2026 für die neue Sommersaison. Wie jedes Jahr können alle interessierten Bürger bereits im Vorfeld eine Kabine oder einen praktischen Garderobenschrank für die saisonale Nutzung auswählen. Die entsprechenden Vordrucke sind auf der Webseite der Gemeinde Bozen abrufbar oder bei der Kasse im Bozner Hallenbad in der Triester Straẞe erhältlich. Es wird pro Person nur ein Formular (welches für die Kabinen bis zu drei bzw. sieben Namen aufweisen kann) entgegengenommen. Bezahlt wird direkt an der Kasse in bar oder mit Bancomat.

Um Warteschlagen zu vermeiden, werden ab Montag, den 13. April 2026 täglich eine bestimmte Anzahl an Nummern ausgegeben, und zwar nachfolgenden Modalitäten:

Garderobenschränke (1. Stock, 178 Schränke verfügbar)Montag, 13. April und Dienstag, 14. April 2026, von 9.15 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr werden am Vormittag und am Nachmittag jeweils 50 Module/Nummern ausgegeben.

Kabinen für sieben Personen (Ebenerdig mit Zugang von der Liegewiese, 42 Kabinen mit insgesamt 294 verfügbaren Plätzen)Mittwoch, 15. April und Donnerstag, 16. April 2026 von 9.15 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr werden am Vormittag und am Nachmittag jeweils 20 Module/Nummern ausgegeben.

Kabinen für drei Personen (1. Stock, Terrasse, 54 Kabinen mit insgesamt 162 Plätzen) Freitag, 17. April 2026, von 9.15 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 17.30 UhrVormittags und am Nachmittag werden jeweils 30 Module/Nummern ausgegeben.

Rest-Abonnements: Ab 20. April 2026 können in der Zeit von 9.15 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr alle verbliebenen Abonnements für Kabinenplätze vergeben werden (ausgenommen Feiertage, Samstage und Sonntage)