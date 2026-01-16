Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Brixner Christbäume finden neues Leben am Vintlerhof
Nachhaltiger Kreislauf nach Weihnachten

Brixner Christbäume finden neues Leben am Vintlerhof

Freitag, 16. Januar 2026 | 09:26 Uhr
Brixner Christbäume finden neues Leben am Vintlerhof
Vintlerhof
Von: Ivd

Brixen – Was die Stadt Brixen in der Advents- und Weihnachtszeit festlich geschmückt hat, wirkt nun sinnvoll weiter: Die Christbäume, die Plätze und Gassen erleuchteten, wurden nach dem Abbau an den Vintlerhof übergeben als bewusstes Zeichen gelebter Nachhaltigkeit.

„Für uns endet Weihnachten nicht mit dem Abbau der Dekoration“, erklärt Florian Öttl, verantwortlich für die Weihnachts- und Winterevents bei Brixen Tourismus. „Uns war wichtig zu zeigen, dass ein Green Event mehr sein kann als Organisation und Logistik – es geht um Haltung. Die Christbäume haben unsere Stadt wochenlang festlich gemacht, jetzt dürfen sie an einem anderen Ort sinnvoll weiterwirken.“

Am Hof bereichern die Tannen im Winter den Speiseplan der Esel. Nadeln und Rinde liefern wertvolle Tannine und nährstoffreiche ätherische Öle. Doch damit nicht genug: Aus den abgenadelten Stämmen entstehen am Vintlerhof robuste Kratzbäume für Katzen – ein kreatives Upcycling, das vielleicht schon bei der nächsten Ausgabe des Brixner Weihnachtsmarktes als neues Produkt zu finden sein wird.

Mit dieser Aktion zeigt sich: Der Weihnachtsmarkt ist nicht nur als Green Event konzipiert – also nach umweltgerechten Kriterien mit Fokus auf regionale Wertschöpfung, Ressourceneffizienz, Abfallmanagement, Mobilität und soziale Verantwortung –, sondern denkt auch über das Fest hinaus. Die Christbäume werden nicht entsorgt, sondern weitergedacht.

Der Vintlerhof, ein Biosiozialhof oberhalb von Brixen, steht für naturnahe Landwirtschaft, Handwerk und einen respektvollen Umgang mit Mensch, Tier und Natur. Seine hochwertigen Produkte präsentierte der Hof bereits während der Adventszeit am Weihnachtsmarkt im Fair Stand – und schließt nun mit den Christbäumen ganz leise den Kreis zwischen Stadt, Fest und nachhaltigem Alltag.

