Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Brot: Die stille Gefahr für Enten und Schwäne
Wie Fastfood für den Menschen

Brot: Die stille Gefahr für Enten und Schwäne

Montag, 02. Februar 2026 | 08:18 Uhr
Enten fütter pexels-leeloothefirst-6128915
pexels
Schriftgröße

Von: luk

Der Österreichische Tierschutzverein warnt davor, Enten und Schwäne mit Brot oder Semmeln zu füttern. Was von vielen Menschen als gut gemeinte Tierliebe verstanden wird, kann den Wasservögeln laut dem Verein erheblich schaden und zudem negative Auswirkungen auf Gewässer und deren Ökosysteme haben.

Brot sei für Wasservögel nährstoffarm und mit „Fastfood“ für den Menschen vergleichbar, erklärte Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege am Assisi-Hof in Stockerau. Es mache zwar satt, liefere jedoch kaum Proteine, Vitamine, Mineralstoffe oder essenzielle Fettsäuren. Tiere, die regelmäßig Brot erhalten, vernachlässigten zudem die natürliche Nahrungssuche, was langfristig zu Mangelernährung führen könne.

Studien zufolge begünstigt eine unausgewogene Ernährung unter anderem ein geschwächtes Immunsystem, brüchiges Gefieder und eine erhöhte Sterblichkeit, insbesondere in den Wintermonaten. Bei Jungvögeln kann falsche Fütterung das sogenannte Engelsflügel-Syndrom auslösen, eine Wachstumsstörung der Flügel.

Weitere Risiken ergeben sich laut Tierschutzverein durch die Beschaffenheit von Brot. Es kann im Magen aufquellen, Verstopfungen verursachen und dem Körper Feuchtigkeit entziehen. Besonders gefährlich sei schimmeliges Brot, das zu Vergiftungen und Pilzinfektionen führen könne.

Neben den gesundheitlichen Folgen für die Tiere habe Brotfütterung auch ökologische Auswirkungen. Nicht gefressene Brotstücke sinken auf den Gewässergrund, verfaulen dort, verbrauchen Sauerstoff und fördern das Algenwachstum. Zudem würden Ratten und andere Schädlinge angelockt, die heimische Arten verdrängen können.

Grundsätzlich seien Enten und Schwäne Selbstversorger und fänden in intakten Gewässern ausreichend natürliche Nahrung wie Wasserpflanzen, Algen, Insekten und Samen. Problematisch könne die Situation vor allem in städtischen Parks mit hoher Tierdichte und wenig naturnaher Ufervegetation werden.

Der Österreichische Tierschutzverein appelliert daher an die Bevölkerung, aus Rücksicht auf die Tiere auf das Füttern mit Brot zu verzichten. Statt Verboten setzt der Verein auf Aufklärung und fordert Gemeinden auf, an Gewässern Informationstafeln über artgerechtes Verhalten anzubringen. In Österreich ist das Füttern von Wasservögeln an stehenden Gewässern vielerorts ohnehin untersagt. In Wien kann ein Verstoß mit einer Geldstrafe von 50 Euro geahndet werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
Kommentare
44
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Kommentare
40
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Rom: Engel in Basilika trägt Meloni-Gesicht
Kommentare
26
Rom: Engel in Basilika trägt Meloni-Gesicht
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Kommentare
23
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Meloni als Engel erschienen: Diözese Rom schaltet sich ein
Kommentare
21
Meloni als Engel erschienen: Diözese Rom schaltet sich ein
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 