Cryo-Hype: Extrem-Kälte für mehr Wohlbefinden

Statt in der Sauna fürs Wohlbefinden schwitzen doch lieber in die Kältekammer? Das machen immer mehr Menschen. Es ist ein wahrer Hype um die Cryo-Therapie entstanden.

In manchen Kuranstalten sind die Kältekammern, in denen Temperaturen von bis zu 110 Grad Minus erreicht werden, beinahe Standard und auch in anderen Praxen sowie außerhalb medizinischer Einrichtungen gibt es sie.

Denn die Kältetherapie ist nicht nur bei Menschen mit einem gesundheitlichen Leiden gefragt, auch Sportler fühlen sich durch die Kälte leistungsfähiger.

Nur wenige Minuten bei extremen Minustemperaturen. Das rege den Kreislauf an, sagen die Befürworter. Danach falle auch das Training leichter, da sich die Muskulatur schneller regeneriere. Eine Cryo-Therapie machen viele aber auch einfach so, weil der Körper Glückshormone ausschüttet und sie sich danach vitaler fühlen.

Bestätigt ist eine positive Wirkung der Kältekammer bei chronischen Schmerzen und Hautproblemen. Diese Leiden können dadurch gelindert werden. Sportmediziner sehen aber auch positive Auswirkungen bei Depressionen oder sogar Long-Covid.

