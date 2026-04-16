“Das beste Jahr meines Lebens”

Von: luk

Bozen – „In wenigen Monaten so viel zu erleben und Neues zu lernen, hätte ich nicht erwartet – es ist die beste Zeit meines Lebens“, sagt Fabian. Er ist einer von insgesamt 39 jungen Frauen und Männern, die seit Oktober 2025 mit viel Begeisterung den freiwilligen Zivildienst beim Weißen Kreuz leisten. Jetzt haben die Einschreibungen für das nächste Jahr begonnen. Interessierte zwischen 18 und 28 Jahren können sich noch bis zum 31. Juli bewerben.

„So wie Fabian geht es vielen unserer Zivildienstleistenden. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie sie auf Situationen und Menschen eingehen, die sie sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hätten, wie sie Berührungsängste nach und nach abbauen, selbstsicherer werden und nicht nur beruflich, sondern auch persönlich weiterwachsen. Ihre Begeisterung und ihr Tatendrang sind für unsere ganze Vereinsfamilie inspirierend“, betont Alexander Schmid, der Präsident des Weißen Kreuzes, der auch heuer wieder junge Menschen einlädt, sich für den freiwilligen Zivildienst beim Landesrettungsverein zu melden.

Dabei sind die Zivis im Krankentransport tätig, schnuppern aber auch in den Rettungsdienst hinein. „Sie tun etwas, das für sie und für andere Sinn macht, und spüren, dass sie damit viel bewirken können. Gleichzeitig sind sie Teil einer starken Vereinsgemeinschaft, in der sie sich gut aufgehoben und unterstützt fühlen“, erklärt Direktor Ivo Bonamico. Viele nutzen das Zivildienstjahr, um die Sanitäter-Ausbildung zu absolvieren, die später auch beruflich von Vorteil ist. Fabian hat die erste Ausbildungsstufe bereits abgeschlossen und macht weiter. Nach seinem Zivi-Jahr im Herbst möchte er ganz in den Beruf einsteigen, später eventuell auch Erfahrungen im Ausland machen.

Die Einschreibungen für das nächste Zivildienstjahr beim Weißen Kreuz haben bereits begonnen. Es beginnt am 1. Oktober und dauert acht bis zwölf Monate. Für die Mitarbeit erhalten die Zivildienstleistenden monatlich 600 Euro. Sie können während dieser Zeit öffentliche Verkehrsmittel in Südtirol kostenlos nutzen und haben freien Eintritt in verschiedene Kulturstätten. Interessierte können sich noch bis zum 31. Juli bewerben.

Wer sich vorab unverbindlich näher informieren möchte, kann sich telefonisch oder über WhatsApp unter Tel. 0471 444 382 melden. Infos sind auch auf der Webseite www.werde-zivi.jetzt abrufbar.