Seid ihr dabei gewesen?

Das große 2025-Jahresrückblick-Quiz

Samstag, 10. Januar 2026 | 08:00 Uhr
2025
KI-generiert mit ChatGPT
Von: Ivd

2025 war ein Jahr, das sich nicht auf eine Schlagzeile reduzieren lässt. Es war chaotisch, widersprüchlich, manchmal absurd – und dann wieder überraschend historisch und fortschrittlich. Zwischen politischen Entscheidungen mit internationaler Tragweite, popkulturellen Dauerbrennern und regionalen Momenten, die lange nachhallen werden, zeigte sich einmal mehr, wie eng globale und lokale Entwicklungen miteinander verflochten sind.

Dieses Quiz blickt zurück auf ein Jahr voller Wendepunkte, Kuriositäten und Gesprächsthemen. Und bei aller Rückschau gilt: 2026 gewährt keine Pause vom News-Geschehen. Wie es ausgeht, sehen wir in einem Jahr. Und jetzt viel Spaß mit diesen zehn Fragen, die beweisen, ob du dabei warst, oder nicht.

