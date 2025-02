Das unterschätzte Gold in unseren Altgeräten

Von: atav

Alte Elektronik – ein versteckter Goldschatz?

Jedes Jahr werden Millionen von Elektronikgeräten entsorgt – darunter auch alte Computer. Doch was viele nicht wissen: In den Platinen dieser Geräte steckt echtes Gold mit einer Reinheit von bis zu 22 Karat. Der Grund? Gold besitzt eine außergewöhnlich hohe Leitfähigkeit und wird daher in der Mikroelektronik eingesetzt.

Doch anstatt diese wertvollen Materialien ungenutzt wegzuwerfen, haben Forscher der ETH Zürich eine innovative Methode entwickelt, um das Gold aus diesen Altgeräten zurückzugewinnen – und das auf besonders umweltfreundliche Weise.

Der überraschende Rohstoff für die Goldgewinnung

Anstatt auf aggressive Chemikalien zurückzugreifen, setzen die Wissenschaftler auf ein erstaunliches Naturprodukt: Nebenprodukte aus der Käseproduktion! Diese enthalten Proteine, die in einem speziellen Verfahren in sogenannte nanoporöse Fibrillen umgewandelt werden.

Diese winzigen Strukturen haben eine einzigartige Eigenschaft: Sie ziehen Gold-Ionen aus aufgelösten Computerplatinen an und binden sie wie ein Magnet. Das ermöglicht eine nachhaltige und umweltfreundliche Goldextraktion.

So wird aus Elektronikschrott echtes Gold

Der Prozess zur Rückgewinnung des Goldes läuft in mehreren Schritten ab:

Zerkleinern der alten Platinen: Die Hauptplatinen ausgedienter Computer werden in einem Säurebad aufgelöst, wodurch sich die Metalle in Ionen verwandeln. Einsatz der Protein-Schwämme: Diese biologisch erzeugten Fibrillen-Schwämme werden in die Lösung gegeben und binden gezielt die Gold-Ionen. Reduktion des Goldes: Durch Erhitzen der Schwämme verwandeln sich die Gold-Ionen in feine Goldpartikel. Schmelzprozess: Die gewonnenen Goldpartikel werden eingeschmolzen – am Ende entsteht eine fast reine Gold-Pepita.

Wie viel Gold steckt wirklich in alten Computern?

Forscher haben berechnet, dass sich aus nur 20 alten Computerplatinen eine Gold-Pepita im Wert von bis zu 34.000 US-Dollar gewinnen lässt! Das zeigt, welches Potenzial in ausrangierten Geräten steckt – und warum sich Recycling auf jeden Fall lohnt.

Fazit: Warum wir Elektronikschrott nicht unterschätzen sollten

Der Umgang mit Altgeräten sollte überdacht werden. Die neuen Erkenntnisse der ETH Zürich zeigen, dass Computer und andere Elektronikprodukte weit mehr wert sind als nur Schrott. Wer solche Geräte sinnvoll entsorgt oder recycelt, trägt nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern könnte auch von der Rückgewinnung wertvoller Materialien profitieren.

🔎 Tipp: Bevor ihr alte Elektronik entsorgt, prüft, ob ihr sie an ein Recyclingunternehmen oder eine spezialisierte Sammelstelle geben könnt – vielleicht steckt in euren alten Geräten mehr Gold, als ihr denkt!