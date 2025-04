Die unterschätzte Wunderwaffe gegen hohen Blutdruck

Von: red

Fast ein Drittel der Weltbevölkerung leidet unter Bluthochdruck und den gefährlichen Folgen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenerkrankungen. Bisher galt: Weniger Salz essen, um den Blutdruck zu senken. Doch eine neue Studie wirft diese Empfehlung teilweise über den Haufen – und rückt ein alltägliches Lebensmittel in den Fokus: die Banane.

Warum Kalium der geheime Held ist

Die neue Untersuchung, veröffentlicht im American Journal of Physiology-Renal Physiology, legt nahe: Eine kaliumreiche Ernährung könnte den Blutdruck effektiver senken als der bloße Verzicht auf Salz. Denn Kalium und Natrium wirken im Körper als Gegenspieler – und das richtige Verhältnis zwischen beiden scheint entscheidend.

Laut den Forschenden könnte eine höhere Kaliumaufnahme – etwa durch den Verzehr von Bananen, Brokkoli oder Blaubeeren – den Blutdruck auf natürliche Weise regulieren. „Unsere Forschung legt nahe, dass mehr Kalium im Essen oft hilfreicher ist als weniger Salz“, sagt Professorin Anita Layton von der University of Waterloo.

Was die Studie herausfand

Mit einem neuen, geschlechtsspezifischen mathematischen Modell analysierten die Wissenschaftler, wie verschiedene Mengen von Kalium und Natrium im Körper wirken. Dabei zeigte sich: Männer neigen stärker zu Bluthochdruck als Frauen vor der Menopause, profitieren aber auch besonders vom erhöhten Kalium-Natrium-Verhältnis.

Diese Methode erlaubt es, schnell und ethisch unbedenklich zu simulieren, wie Ernährung unseren Körper beeinflusst – und das eröffnet neue Möglichkeiten für die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Der evolutionäre Blick auf unsere Ernährung

Ein weiteres spannendes Detail: Unsere Vorfahren konsumierten deutlich mehr Kalium und weniger Natrium, weil sie sich hauptsächlich von pflanzlicher Kost ernährten. „Der menschliche Körper ist vermutlich dafür gebaut, besser mit einem kaliumreichen und salzarmen Speiseplan klarzukommen“, erklärt Melissa Stadt, Co-Autorin der Studie.

Die moderne westliche Ernährung steht diesem evolutionären Gleichgewicht jedoch entgegen – sie ist oft arm an Kalium und überreich an Salz. Genau das könnte der Grund sein, warum Bluthochdruck vor allem in industrialisierten Gesellschaften so weit verbreitet ist.

Was bedeutet das für euch?

Wer seinen Blutdruck auf natürliche Weise senken möchte, sollte nicht nur den Salzstreuer weglassen – sondern häufiger zu kaliumreichen Lebensmitteln greifen. Bananen sind dabei eine einfache, leckere und überall verfügbare Option. Und: Sie liefern zusätzlich Antioxidantien, die euren Körper schützen.

Die Erkenntnisse der Studie zeigen: Kleine Veränderungen in der Ernährung können große Wirkungen haben. Also: Warum nicht morgen mit einer Banane in den Tag starten?