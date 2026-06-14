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Die deutsche Polizei nahm drei Verdächtige fest

Diebe stehlen in Deutschland Wohnwagen mit schlafendem Mann

Sonntag, 14. Juni 2026 | 07:56 Uhr
Die deutsche Polizei nahm drei Verdächtige fest
APA/APA/dpa/Daniel Vogl
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Von: APA/dpa

Beim Diebstahl eines Wohnwagens im deutschen Ort Unterhaching (Landkreis München) haben Kriminelle einen darin schlafenden Mann nicht bemerkt und so die Polizei auf ihre Spur gebracht. Wie die Polizei mitteilte, sei der 43-Jährige gegen Mitternacht plötzlich aufgewacht. Der Mann habe bemerkt, wie mehrere Personen den am Straßenrand stehenden Anhänger an ein Fahrzeug gehängt hätten und weggefahren seien.

Laut Polizei verständigte der Mann den Notruf und nannte den Polizisten seinen Standort. Die Beamten entdeckten den Wohnwagen noch in Unterhaching und nahmen drei Verdächtige fest. Die Männer im Alter von 28, 43 und 45 hätten versucht, einen weiteren Wohnwagen zu entwenden. Der Wert der beiden Fahrzeuge wurde auf 15.000 Euro geschätzt. Die Verdächtigen wurden festgenommen, sie sitzen den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Der Vorfall geschah am 4. Juni.

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