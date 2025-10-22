Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Diese drei Haushaltstricks wirken im Schlaf
Was nachts passiert, wird euch überraschen

Diese drei Haushaltstricks wirken im Schlaf

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 12:06 Uhr
So wird’s bei euch sauber – ganz von allein
Pixabay
Schriftgröße

Von: red

Wenn Sauberkeit keine Zeit kostet
Putzen nach Feierabend? Viel zu anstrengend. Zwischen Job, Familie und Serienmarathon bleibt kaum Raum zum Schrubben, Wischen und Staubsaugen. Doch was wäre, wenn eure Wohnung sich quasi im Schlaf selbst reinigen könnte?

Klingt verrückt? Ist es nicht. Mit diesen drei „Lazy Hacks“ wird’s sauber – ganz ohne Stress und Aufwand.

1. Backpulver wirkt über Nacht Wunder
Einfach vor dem Schlafengehen großzügig Natron (Backpulver) auf Matratzen, Sofa-Kissen oder sogar in die Schuhe streuen. Während ihr träumt, absorbiert es Feuchtigkeit und neutralisiert Gerüche. Am nächsten Morgen nur noch absaugen – fertig.

Diese Methode eignet sich besonders in feuchten Wohnungen oder in der kalten Jahreszeit, wenn die Luft oft steht und müffelt.

2. Die Spülmaschine: Mehr als nur für Teller
Euer Geschirrspüler kann viel mehr als nur Teller reinigen. Nutzt ihn für:

  • Zahnputzbecher
  • Kühlschrankfächer
  • Plastikspielzeug
  • Dunstabzugshauben-Filter

Einfach auf ein schonendes Nachtprogramm stellen – und am nächsten Morgen glänzt alles. Achtung: Keine Holzteile oder empfindlichen Oberflächen reinlegen.

3. Der Socken-Trick für staubfreie Böden
Das ist der faulste Trick überhaupt – und genau deshalb so genial: Zieht euch ein Paar Mikrofaser-Socken über und lauft damit durch die Wohnung, bevor ihr ins Bett geht. Während ihr euch auf dem Weg ins Badezimmer, Schlafzimmer oder zur Küche bewegt, sammelt ihr ganz nebenbei Staub und Haare vom Boden ein.

Zugegeben: kein Ersatz für gründliches Putzen – aber ideal für die tägliche Mini-Reinigung.

Warum diese Tricks wirklich funktionieren
Alle drei Methoden nutzen Zeit, Bewegung oder natürliche Hausmittel, um Reinigungsprozesse im Hintergrund ablaufen zu lassen. Kein stundenlanges Schrubben, kein Chemikalien-Geruch. Ideal für kleine Wohnungen, volle Terminkalender – oder einfach für alle, die sich das Leben leichter machen wollen.

Und: Ihr spart damit nicht nur Zeit, sondern auch Reinigungsmittel und Einwegtücher – ein Plus für die Umwelt.

Probiert’s heute Nacht aus
Wählt einen der drei Hacks und testet ihn noch heute Abend. Schon morgen früh könnt ihr in einem frischeren, saubereren Zuhause aufwachen – ganz ohne extra Aufwand.

Wer hätte gedacht, dass Faulheit so effektiv sein kann?

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

