Diese Orte aus Filmen und Serien solltet ihr gesehen haben

Von: red

Ihr wollt ganz großes Kino erleben? Wie wäre es mit einer Reise zum Drehort eures Lieblingsfilms oder der berühmten Kultserie?

Dune

Für den zweiten Teil der Saga um den Wüstenplaneten hat die Crew einen langen Weg auf sich genommen. Gedreht wurde u.a. in Ungarn, Italien, Jordanien und Namibia. Die beeindruckende Landschaft von Arrakis, Heimat der Fremen und des Spice, wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Leben erweckt. Genauer in der Rub al-Khali. Der Name der weltweit größten Sandwüste bedeutet „Leeres Viertel“. Sie beeindruckt mit bis zu 600 Meter hohen Dünen und der sagenumwobenen Oase Liwa. Diese ist sowohl von Dubai als auch von Abu Dhabi aus mit dem Auto zu erreichen. Es gibt etliche geführte Touren in klimatisierten Geländewagen, die nicht nur angesichts der Temperaturen vor Ort sehr empfehlenswert sind. Guides erzählen euch spannende Geschichten zu Kultur und Religion und achten darauf, dass ihr in den unendlichen Weiten nicht verloren geht.

Beetlejuice

Im ersten Beetlejuice-Film von 1988 besucht Lydia Deetz – auch damals schon gespielt von Winona Ryder – die Miss Shannon’s School for Girls. Die fiktive Schule liegt im nicht weniger fiktiven Ort Winter River in Connecticut. Der Drehort ist jedoch absolut real und malerisch. Er liegt in Vermont, im Städtchen East Corinth und ist besonders zum Indian Summer – also Spätsommer bis Herbst – eine Reise wert.

Game of Thrones

Ja, wir sind immer noch enttäuscht vom Ende der Serie. Vielleicht sind wir auch ein bisschen wütend. Aber abgesehen davon, kann man der Serie einiges zugestehen. Fantastische Kulissen zum Beispiel. Einer der Drehorte ist die kroatische Küstenstadt Dubrovnic. Die Perle der Adria begeistert auch Nicht-Serienfans mit einer mittelalterlichen Altstadt, der barocken Kirche des Heiligen Blasius, dem Sponza-Palast aus der Renaissance und dem gotischen Rektorenpalast. Die Jesuitentreppe zur Kirche des Heiligen Ignatius wird seit Game of Thrones und einer sehr eindrücklichen Szene auch Treppe der Schande genannt.