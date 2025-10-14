Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Diese vier Dinge im Bad machen euch vielleicht krank
Das Risiko lauert nicht dort, wo ihr es vermutet

Diese vier Dinge im Bad machen euch vielleicht krank

Dienstag, 14. Oktober 2025 | 16:59 Uhr
Diese 4 Hygiene-Fallen übersieht fast jeder
Pixabay
Schriftgröße

Von: red

Die meisten von uns konzentrieren sich bei der Badreinigung auf das Offensichtliche – Toilette, Dusche, Waschbecken. Doch genau dabei übersehen wir die wahren Keimherde. Laut Hygieneexperten gibt es vier Alltagsgegenstände, die besonders viele Bakterien beherbergen und das völlig unbemerkt. Wer sie nicht regelmäßig reinigt, riskiert ein echtes Gesundheitsproblem.

Badvorleger und Duschmatten

Sie sind weich, flauschig – und ein perfekter Ort für Bakterien. Der Grund? Sie bleiben oft stundenlang feucht, besonders nach dem Duschen. Genau diese Restfeuchtigkeit bietet ideale Bedingungen für Keime, Pilze und unangenehme Gerüche.

Unser Tipp: Wählt Matten, die ihr bei 60 °C in der Maschine waschen könnt  und wascht sie mindestens zweimal pro Woche.

Zahnbürste: Kleines Teil, große Gefahr

Viele lassen ihre Zahnbürste offen liegen, oft in der Nähe der Toilette. Dabei können durch das Spülen winzige Wassertröpfchen voller Bakterien in der Luft landen und sich auf der Bürste absetzen.

So schützt ihr euch: Nutzt eine Schutzkappe und stellt die Zahnbürste möglichst weit weg vom WC. Ersetzt sie alle drei bis vier Monate.

Handtücher und Bademantel

Nach dem Duschen fühlen sie sich frisch an. In Wirklichkeit nehmen sie Hautschüppchen, Feuchtigkeit und Bakterien auf. Und je öfter ihr sie benutzt, desto mehr vermehren sich diese.

Hygiene-Tipp: Nutzt unterschiedliche Handtücher für Körper, Hände und Gesicht. Wascht sie ein- bis zweimal pro Woche, je nach Nutzung.

Die vergessene Schmutzquelle: WC-Bürste

Sie ist täglich im Einsatz und wird trotzdem kaum gereinigt. In der Bürste und vor allem im Halter sammeln sich Fäkalbakterien, die sich rasend schnell vermehren können.

Was ihr tun solltet: Wechselt das Reinigungswasser mit Desinfektionsmittel zweimal pro Woche und denkt regelmäßig über einen Austausch der Bürste nach.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
77
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Kommentare
35
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
US-Präsident Trump feiert Gaza-Deal
Kommentare
34
US-Präsident Trump feiert Gaza-Deal
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
30
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Bluttat unter Lkw-Fahrern: Ionut Marius Cal [32] war erst Vater geworden
Kommentare
26
Bluttat unter Lkw-Fahrern: Ionut Marius Cal [32] war erst Vater geworden
Anzeigen
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 