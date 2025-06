Diesel aus Plastikmüll? 21-Jähriger revolutioniert den Kraftstoff

Von: Ivd

Atlanta – Plastikmüll ist eine der größten Umweltbedrohungen unserer Zeit. Jährlich landen zig Millionen Tonnen Plastik in Gewässern und in der Umwelt mit verheerenden Folgen für Ökosysteme und Tiere. Eine Erfindung aus den USA verspricht dieser Drohkulisse nun entgegenzuwirken: Julian Brown aus Atlanta hat mittels Pyrolyse Plastikmüll zu umweltfreundlicherem Dieselkraftstoff umgewandelt und damit die Problemchen vorangegangener Methoden ausgebessert.

109 Millionen Tonnen Plastikmüll befanden sich 2019 laut der OECD in Flüssen. 30 Millionen Tonnen in den Ozeanen, und täglich werden es mehr. Im besten Fall wird der Müll direkt recycelt, doch gerade einmal neun Prozent der weltweiten Plastikproduktion werden wiederverwertet. 19 Prozent werden kontrolliert und CO2-arm verbrannt – ohne sie dabei in Kraftstoff umzuwandeln. Weitere 22 Prozent werden illegal verbrannt und rund 50 Prozent landen in der Umwelt.

Einer, der sich den Kampf gegen den Plastikmüll auf die Fahne geschrieben hat, ist Julian Brown aus Atlanta, der Gründer von Naturejab und Innovator von Mikrowellen-Pyrolyse von Plastikmüll. Bei der Pyrolyse wird Plastik in Abwesenheit von Sauerstoff erhitzt, um es in verschiedene nützliche Produkte, einschließlich Diesel, umzuwandeln. Eine 2022 veröffentlichte Studie zeigte, dass dies zu einer Treibstoffmischung führt, die weniger schädliche Emissionen enthält.

Instagram-Video machte ihn berühmt

Brown postete kürzlich ein Video auf Instagram, das ihm sogar einen Platz im renommierten Forbes Magazine einbrachte. In dem Video preist Brown seine Erfindung an: Diesel-Kraftstoff aus 100 Prozent Plastikmüll – ungereinigt und unsortiert. Als Beweis pumpte Brown den Kraftstoff in einen alten Mitsubishi-Pajero-Geländewagen und voilà: Er schnurrt wie ein Kätzchen. Der Kraftstoff wurde von zwei unabhängigen Labors getestet und ist wirklich das, wofür Brown ihn in dem Video anpreist

Seine Innovation ist nicht die Pyrolyse selbst oder CO2-ärmerer Diesel – das gewiss auch – sondern vielmehr, wie die Rohstoffe gewonnen werden: Für die Produktion eines Liters herkömmlichen Diesel wird vier bis fünf Mal so viel Rohöl benötigt. Die Gewinnung von Erdöl ist neben den Emissionen bei der Verbrennung ebenfalls besonders schädlich die Umwelt, Klima und Gesundheit. Dadurch, dass für den Vorgang nur Plastikmüll recycelt wird, muss kein neues Erdöl gewonnen und verarbeitet werden.

Plastik-Diesel auch in Gaza beleibt

Brown ist nicht der Erste, der Diesel-Treibstoff aus Plastikmüll gewinnt. Bereits 2022 wurde in Gaza im großen Stil Diesel durch Pyrolyse hergestellt, da dieser um rund die Hälfte günstiger war als der importierte. Auch andere Unternehmen wie die deutsche „Biofabrik“ hatten das Verfahren zur Herstellung von Kraftstoff genutzt. Allerdings machten bisher die Mischung des Mülls, die Verunreinigungen und die Skaleneffekte Probleme, denn die Verbrennungsanlagen rechneten sich bisher nur bei großen Mengen Abfall.

Brown erhielt bereits eine Förderung von 100.000 US-Dollar von Alexis Ohanian, dem Mitbegründer von Reddit. Doch um seine Technologie in großem Maßstab umzusetzen, benötigt er weitere Investitionen. Auch wenn der Erfolg noch ungewiss ist, könnte seine Arbeit einen bedeutenden Schritt hin zu einer Kreislaufwirtschaft und einem nachhaltigeren Umgang mit Plastik darstellen.