Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Dieser Fehler an der Haustür ist riskant
Viele machen ihn jede Nacht unbewusst

Dieser Fehler an der Haustür ist riskant

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 08:11 Uhr
Warum ein steckender Schlüssel riskant ist
freepik
Schriftgröße

Von: red

Es handelt sich um eine Gewohnheit, die viele haben: Viele Menschen lassen nachts ihren Schlüssel von innen im Schloss stecken. Oft steckt dahinter das Gefühl von mehr Sicherheit oder der Wunsch, die Tür im Notfall schneller öffnen zu können.

Sicherheitstechniker weisen allerdings darauf hin, dass dabei mehrere Faktoren berücksichtigt werden sollten.

Was im Schlossinneren passiert

Im Profilzylinder sorgen kleine Federn und Stifte dafür, dass sich das Schloss nur mit dem richtigen Schlüssel drehen lässt.

Bleibt der Schlüssel über viele Stunden dauerhaft stecken, stehen diese Federn permanent unter Druck. Das ist zwar nicht sofort problematisch, kann aber langfristig den Verschleiß erhöhen – besonders bei älteren oder häufig genutzten Schlössern.

Schützt ein steckender Schlüssel vor Einbrechern?

Viele glauben, ein innen steckender Schlüssel erschwere Einbrechern das Öffnen der Tür.

Das stimmt allerdings nur bedingt. Moderne Schlösser verfügen oft über eine sogenannte Not- und Gefahrenfunktion. Dadurch lässt sich die Tür auch dann von außen öffnen, wenn innen bereits ein Schlüssel steckt.

Wie sicher ein Schloss wirklich ist, hängt deshalb stärker vom Modell und den vorhandenen Schutzmechanismen ab.

Versicherungsschutz und Brandschutz

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Versicherung. Viele Hausratversicherungen verlangen, dass die Tür beim Einbruch abgeschlossen war.

Gleichzeitig spielt aber auch der Brandschutz eine Rolle. Im Notfall solltet ihr die Wohnung möglichst schnell verlassen können.

Deshalb empfehlen Sicherheitsexperten, den Schlüssel nachts nicht dauerhaft im Schloss stecken zu lassen, sondern immer griffbereit in Türnähe aufzubewahren.

Welche Alternativen sinnvoll sein können

Praktisch sind Schlösser mit Drehknauf auf der Innenseite. Damit lässt sich die Tür ohne Schlüssel öffnen.

Auch sogenannte Panikschlösser können sinnvoll sein. Hier werden beim Herunterdrücken der Klinke automatisch die Verriegelungen gelöst.

Und was ist mit Smart Locks?

Smart Locks ermöglichen ebenfalls das Öffnen ohne Schlüsselsuche. Manche Nachrüstlösungen arbeiten allerdings mit einem dauerhaft steckenden Schlüssel auf der Innenseite.

Dadurch werden die Federn zwar weiterhin belastet, allerdings weniger problematisch, weil der Schlüssel ständig in derselben Position bleibt.

Andere Smart Locks ersetzen den kompletten Zylinder.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
71
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Kommentare
37
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Kommentare
35
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
18
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
Lkw-Verkehr in Bozen: Einschränken oder nicht?
17
Lkw-Verkehr in Bozen: Einschränken oder nicht?
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 