Dürre und Hitze: Fatal für die Landwirtschaft

Wie sehen es auch in Südtirol. Der Mangel an Niederschlägen setzt der Umwelt und damit auch der Landwirtschaft zu. Was fehlt ist Wasser, trockene Jahre sind eine Plage.

Schauen wir zu unseren Nachbarn: Im dritten Dürrejahr in Folge fürchtet die Landwirtschaft wieder um die Ernte. Immer mehr Bauern wollen in ihrer Not das Grundwasser abpumpen. Ist das nachhaltig?

