Ein Herz für Tiere: Kuh aus steilem Gelände gerettet

Von: luk

Schalders – Ein nächtlicher Einsatz mit glücklichem Ausgang hat sich am 30. April in Schalders ereignet. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zu einer aufwendigen Tierrettung gerufen, nachdem eine Kuh in steilem und schwer zugänglichem Gelände abgestürzt war und sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte. In der Dunkelheit verschafften sich die Einsatzkräfte zunächst einen Überblick über die Lage – keine einfache Aufgabe in dem unwegsamen Terrain.

Mit viel Feingefühl und technischem Geschick sicherten die Feuerwehrleute das verängstigte Tier. Mithilfe von Bandschlingen und spezieller Ausrüstung wurde die Kuh stabilisiert und schließlich Schritt für Schritt aus dem Gelände geborgen. Die Rettung erforderte die koordinierte Zusammenarbeit mehrerer Einsatzkräfte und viel Geduld.

Am Ende überwog die Erleichterung: Die Kuh konnte unverletzt ihrem Besitzer übergeben werden. Für die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Schalders war es ein weiterer Einsatz, der zeigt, wie vielfältig ihre Aufgaben sind und wie wichtig ihr Engagement auch abseits klassischer Notfälle ist.