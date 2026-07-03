Eine der beliebtesten Promenaden von Bozen wieder zugänglich

Von: luk

Bozen – Die Wiederherstellungsarbeiten an der eingestürzten Stützmauer sind abgeschlossen: Ab Freitagnachmittag, 3. Juli, sind beide Zugänge – vom Stadtzentrum und von der Mühlenseite – wieder geöffnet.

Gute Nachrichten aus Bozen: Ab heute Nachmittag ist die Oswaldpromenade wieder vollständig für die Öffentlichkeit zugänglich.

Nach Abschluss der notwendigen Wiederherstellungsarbeiten infolge des Einsturzes eines Abschnitts der Stützmauer werden sowohl der Zugang vom Stadtzentrum als auch jener von der Mühlenseite wieder geöffnet.

Der Abschnitt mit Zugang von der Mühlenseite ist bereits seit gestern wieder begehbar, nachdem die Instandsetzungsarbeiten dort abgeschlossen wurden.

Die letzten Arbeiten am Abschnitt mit Zugang vom Stadtzentrum werden Freitagvormittag beendet, sodass die gesamte Promenade im Laufe des Nachmittags wieder uneingeschränkt genutzt werden kann.

Mit dem Abschluss der Arbeiten steht eine der beliebtesten und meistgenutzten Promenaden der Stadt Bürgerinnen, Bürgern und Gästen wieder vollständig und sicher zur Verfügung.