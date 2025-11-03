Eines der beliebtesten Skigebiete Italiens öffnet bald

Von: idr

Bruneck – Am 29. November 2025 beginnt am Kronplatz offiziell die Wintersaison. Das Skigebiet im Herzen der Dolomiten bietet mit 121 Pistenkilometern und 31 Liftanlagen Abfahrten für alle Schwierigkeitsgrade. Während sich Familien und Einsteiger auf breite, sonnige Pisten freuen, fordern die steilen „Black Five“ auch erfahrene Skifahrer heraus.

Neben dem Skisport spielen am Kronplatz auch Kultur und Naturerlebnis eine zentrale Rolle: Am Gipfel befinden sich das Messner Mountain Museum Corones und das LUMEN – Museum für Bergfotografie, beide mit Blick auf die umliegenden Dolomitengipfel.

Auch das Antholzertal bereitet sich auf den Winter vor – hier finden im Februar 2026 die Biathlon-Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele statt. Zudem steht im Jänner der Weltcup-Riesentorlauf der Damen in St. Vigil auf dem Programm.

Begleitet wird die Saisoneröffnung von den Weihnachtsmärkten in Bruneck und den umliegenden Tälern. Die Region verbindet Wintersport, Kultur und Tradition in einer eindrucksvollen Bergkulisse.