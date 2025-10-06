Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Euregio-Baukulturpreis erstmals verliehen
Studio Lois (Tirol), Lukas Mayr (Südtirol) und Campomarzio (Trentino) ausgezeichnet

Euregio-Baukulturpreis erstmals verliehen

Montag, 06. Oktober 2025 | 18:24 Uhr
DSC04975
Euregio-Präsident, Landeshauptmann Anton Mattle, die Landesräte Philipp Achammer (Südtirol) und Simone Marchiori (Trentino), Landeshauptmann außer Dienst Wendelin Weingartner sowie Lois Anvidalfarei gratulieren den Preisträgern und Preisträgerinnen der Euregio-Baukulturpreise, Studio Lois, Lukas Mayr und Campomarzio sowie den Preisträgern des Publikumspreises „he und du“. (Foto: Land Tirol/Danijel Jovanovic)
Schriftgröße

Von: luk

Innsbruck – Alles Gebaute und wie es aussieht – das ist Baukultur. Für Persönlichkeiten mit vorbildhafter Haltung zur Baukultur hat die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino am 6. Oktober im Innsbrucker Landhaus erstmals den Euregio-Baukulturpreis verliehen. Unter dem Motto „Weiterbauen am Bestand und in Umgebung“ waren dabei Architekturschaffende zur Teilnahme eingeladen, die Umbauten, Sanierungen oder Erweiterungen in einem oder mehreren der drei Länder realisiert haben.

Insgesamt wurden 55 Projekte eingereicht: 27 aus Tirol, 19 aus Südtirol und neun aus dem Trentino. Eine Jury wählte je einen Preisträger pro Land aus: Studio Lois (Innsbruck), Lukas Mayr (Percha/Innsbruck) und Campomarzio (Trient/Bozen) erhalten für ihren sensiblen und zukunftsweisenden Umgang mit bestehender Baukultur eine von Lois Anvidalfarei geschaffene Bronzeskulptur. Zudem wurde ein Publikumspreis durch ein Online-Voting ermittelt. Diesen gewann das Innsbrucker Architekturbüro he und du für das Projekt „FELSA“. Der Preis: eine Lithografie des ladinischen Künstlers Anvidalfarei.

Der Tiroler Alt-Landeshauptmann Wendelin Weingartner hat den Euregio-Baukulturpreis mitinitiiert und stiftet ihn für vier Ausgaben. Herausragende Bauprojekte sollen beispielhaft zeigen, wie Bauen die Umwelt, Lebensqualität und Identität positiv prägen kann.

Wie der Euregio-Präsident, Tirols Landeshauptmann Anton Mattle betont, schärft der neue Preis das Bewusstsein doppelt: “Einerseits für die gemeinsame kulturelle Basis in der Euregio, andererseits für die Baukultur. Architektur und nachhaltiger Umgang mit Bestand sind zentrale Mittel, um unseren Lebensraum lebenswert zu gestalten und vielfachen Mehrwert zu schaffen“.

Auch Südtirols Kulturlandesrat Philipp Achammer betont: „Mit dem Euregio-Baukulturpreis setzen wir ein starkes Zeichen für qualitätsvolles und identitätsstiftendes Bauen im Euregio-Raum. Die Verbindung von Tradition und Innovation schafft nachhaltigen Mehrwert für unsere Lebensräume und spiegelt unsere Identität wider.“

Der Trentiner Landesrat für Wohnpolitik, Simone Marchiori, erklärt: “Der heute verliehene Euregio-Preis würdigt die Fähigkeit, unter Achtung der Geschichte und Identität unserer Gebiete auf eine Art und Weise zu bauen, die das Gebiet aufwertet.“

Die Fachjury mit Landschaftsarchitektin Rita Illien, Bauingenieur Jürg Conzett und Architekt Armando Ruinelli  bestimmte die Preisträger.  Weitere Informationen: www.euregio.info/baukultur

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Kommentare
116
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Ulten will Tourismus stärken
Kommentare
82
Ulten will Tourismus stärken
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Kommentare
62
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Kommentare
35
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Kommentare
30
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Anzeigen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 