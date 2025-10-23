Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Finger in Dose eingeklemmt: Feuerwehreinsatz in NÖ
FF: "Einer der kuriosesten Einsätze der letzten Jahre"

Finger in Dose eingeklemmt: Feuerwehreinsatz in NÖ

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 15:25 Uhr
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Von: apa

Wegen eines in einer Getränkedose eingeklemmten Fingers sind Rettung und Feuerwehr Donnerstagmittag in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) alarmiert worden. Zu dem Unfall kam es bei der Rückgabe einer Pfandverpackung in einem Supermarkt. Mittels Seitenschneider konnte der Finger aus der Dose befreit werden, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung und transportierte den Mann ins Krankenhaus.

Da der Code von der Rücknahmeeinheit nicht gelesen werden konnte, wollte ein Kunde den Angaben zufolge von innen die Dellen ausdrücken. “Ein maschinelles Zusammendrücken hatte anschließend zur Folge, dass der Zeigefinger in der Dose eingeklemmt wurde”, hieß es. Das Rote Kreuz forderte die Feuerwehr zur Unterstützung an. Binnen weniger Minuten konnte der Finger befreit werden. “Es war mit Sicherheit einer der kuriosesten Einsätze der letzten Jahre”, meinte Feuerwehrkommandant Thomas Rauch.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

