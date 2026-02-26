Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Fünf von 16 Kinderzahnpasten ohne ausreichenden Kariesschutz
Konsumentenschützer warnen vor Zahnpasten ohne ausreichend Fluorid

Fünf von 16 Kinderzahnpasten ohne ausreichenden Kariesschutz

Donnerstag, 26. Februar 2026 | 08:40 Uhr
Konsumentenschützer warnen vor Zahnpasten ohne ausreichend Fluorid Zähne zahnarzt Kinder
APA/APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul
Schriftgröße

Von: apa

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat mit der deutschen Stiftung Warentest 16 Kinderzahnpasten getestet. Nur elf Produkte schützen laut dieser Analyse zuverlässig vor Karies. Fünf sind durchgefallen, weil sie kein oder zu wenig Fluorid enthalten. “Fluorid ist der einzige bewiesene Inhaltsstoff, der Karies verhindern kann. Das ist wissenschaftlich gut belegt – und gilt ausdrücklich auch für Milchzähne”, wurde betont. Deren Zahnschmelz ist besonders dünn.

Empfohlen wird für Kinderzahnpasten ein Fluoridgehalt von 1.000 ppm (parts per million/Teile pro eine Million). “Das entspricht einem Fluoridanteil von 0,1 Prozent”, erklärte VKI-Projektleiter Christian Undeutsch.

Kein oder viel zu wenig Fluorid

Die Anforderungen erfüllten fünf der getesteten Produkte nicht (Alverde Naturkosmetik, Karex Kinder, Lavera Naturkosmetik, Nordics und Woom). Sie enthalten entweder gar kein Fluorid oder deutlich zu wenig. “Es wird stattdessen auf Substanzen wie Hydroxylapatit, Kalziumlactat, Sorbit und Xylit gesetzt”, so Undeutsch. “Doch keiner dieser Stoffe kann Fluorid nachweislich gleichwertig ersetzen.”

Bei sechs Kinderzahnpasten beanstandete der VKI “umweltkritische” Stoffe. Gefunden wurde zum Beispiel der Komplexbildner EDTA, der das Trinkwasser belasten könne, oder Hydroxyethylcellulose, die als biologisch schlecht abbaubar gelte. Weitere vier Produkte enthielten umweltkritische Farbstoffe, allerdings in sehr geringer Konzentration. “Die Verwendung dieser Stoffe in einer Zahnpasta ist verzichtbar, wie auch andere Hersteller vorzeigen”, betonte Undeutsch.

Immerhin waren alle untersuchten Erzeugnisse frei vom umstrittenen Farbstoff Titandioxid. Unter den elf “guten” und “sehr guten” Pasten befanden sich viele preiswerte.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Blasen vor dem Starten
Kommentare
86
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
53
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
45
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
40
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Kommentare
37
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 