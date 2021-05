Gams verirrt sich nach Meran

Meran – Eine etwas verunsicherte Gämse mitten in Meran: Dieses Bild bot sich vor einigen Tagen Tierärzting Dr. Vivian Norcia. Sie war mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit, als sie am Brunnenplatz in Obermais plötzlich einer Gämse in die Augen schauen konnte.

Das Jungtier muss sich laut der Tageszeitung Alto Adige verirrt haben. Es wirkte verängstigt, etwas orientierungslos aber ansonsten gesund.