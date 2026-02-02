Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Geflüchteter Gefangener machte Urlaub in Hotel
Geflüchteter Gefangener machte Urlaub in Hotel

Montag, 02. Februar 2026 | 07:40 Uhr
Von: apa

Ein geflüchteter Gefangener hat mit seiner Familie einen Kurzurlaub in einem Hotel in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) verbracht und sich dann auch noch ohne zu bezahlen aus dem Staub gemacht. Der 33-Jährige hatte unter einem Aliasnamen für sich, seine Ehefrau und das gemeinsame Baby vom 12. bis zum 16. Jänner ein Zimmer gebucht. Kurz nach der Abreise wurde bekannt, dass es sich bei dem Betrüger um einen Strafgefangnen aus der Justizanstalt Ried handelt, so die Polizei.

Der Mann war nach einem bewilligten Freigang nicht zurück ins Gefängnis gekehrt.

