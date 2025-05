Gemeindewahlen 2025: Mehrheit zeigt sich zufrieden – aber knapp

Von: luk

Bozen – Die Gemeindewahlen 2025 haben in Südtirol für Gesprächsstoff gesorgt – und das nicht nur wegen der niedrigen Wahlbeteiligung in Städten wie Bozen oder Meran. In unserer Leserbefragung wollten wir von euch wissen: Seid ihr zufrieden mit dem Wahlergebnis?

Das Ergebnis fiel knapp aus: 53 Prozent (1902 Stimmen) stimmten mit Ja, zeigten sich also grundsätzlich einverstanden mit dem Wahlausgang.

47 Prozent (1666 Stimmen) hingegen klickten auf Nein – fast die Hälfte der Teilnehmenden.

Mit über 3500 abgegebenen Stimmen zeigt sich: Das Interesse an der Kommunalpolitik ist nach wie vor da – auch wenn die Wahlbeteiligung in der Realität oft eine andere Sprache spricht.

Ob Zufriedenheit oder Frust: Die politische Richtung in den Gemeinden steht nun fest – Stichwahlen in Bozen und Meran am Sonntag werden noch einmal für Spannung sorgen.

Im Kommentarbereich meint @Info: “Die geringe Wahlbeteiligung kann eigentlich nur traurig stimmen.”

@Dagobert formuliert es so: “Diejenigen dei nit zur Urne geschritten sein, sein sicher unzufrieden! “

Und @sauermachtsuess schreibt: “Zufrieden werden hauptsächlich de sein, wos wählen gongen sein, die Nichtwähler werden die nächschten fünf Johre schimpfen, wos olls nit passt.”