Pressekonferenz am kommenden Montag

“Heizen mit Holz… aber richtig”

Montag, 13. Oktober 2025 | 13:45 Uhr
Die Aktion \
LPA/Fabio Brucculeri
Von: Ivd

Bozen – Rund 70.000 kleine Holzheizungen wie Kachelöfen, Küchenherde und Kaminöfen gibt es in Südtirol. Genau um diese kleinen Anlagen geht es bei der Sensibilisierungskampagne “Heizen mit Holz… aber richtig!“, die mit Beginn der Heizsaison 2025 fortgesetzt wird.

Ziel der Kampagne der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der Berufsgruppe der Kaminkehrer im Landesverband der Handwerker (lvh) und der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus ist es, innerhalb 2027 rund 20.000 Betreiber von kleinen Holzheizungen zu erreichen.

Wie dies gelingen kann, dazu informieren der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und Energie Peter Brunner und der Direktor des Landesamtes für Luft und Lärm Georg Pichler bei einer Pressekonferenz am Montag um 10.00 Uhr, im Pressesaal der Landesregierung, im Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1, in Bozen.

Sie werden über die Bedeutung des richtigen Einheizens mit Holz sowie über die negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt einer unsachgemäßen Holzverbrennung berichten. Auch die ersten Daten, die aus den Beratungen der Kaminkehrerinnen und Kaminkehrer in den Haushalten hervorgehen, werden vorgestellt.

