Heldentat am Gardasee

Tisens/Lazise – In Lazise am Gardasee hat ein Südtiroler am Dienstag eine wahre Heldentat vollführt. Er war genau dann zur Stelle, als eine Person dringend Hilfe benötigte. Es ging um Leben und Tod. Wie das Tagblatt Dolomiten am Samstag berichtet, war der 27-jährige Peter Oberrauch, der Juniorchef des Hotels „Tirolensis“ im Tisner Ortsteil Prissian, mit seiner Frau und Bekannten beim Mittagessen in Lazise am Gardasee.

Dort war auch eine Gruppe Senioren unterwegs. Abgelenkt von einem anderen Senior, ließ einer der Betreuer plötzlich aus Versehen einen Rollstuhl los, in dem eine Seniorin saß. Die Frau rollte in den Gardasee und war mit dem Kopf unter Wasser. Ein Betreuer hatte arge Schwierigkeiten, sie aus dem Wasser zu ziehen.

Da griff Oberrauch ein: Er wandte dabei jenes Wissen ein, das er beim Kurs zum Erwerb des Tauchscheins gelernt hatte. „Ich bin ins Wasser gesprungen und habe mithilfe eines Rettungsgriffs den Rücken der Frau auf meine Brust und ihren Kopf in Richtung meine rechte Schulter gelegt“, berichtet er. So rettete er die Frau, die stets ansprechbar war, ans Ufer.

Zweifelsohne ist Peter Oberrauch aus Prissian damit ein potenzieller Kandidat für die Lebensrettungsmedaille des Landes Tirol.