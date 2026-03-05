Hobeln im Höhenrausch: So extrem ist Schutzhütten-Sanierung

Von: mk

Caldonazzo/Pfitsch – Wer den Tischlerberuf frei von Nervenkitzel hält, wird bei der DMAX-Serie „Falegnami ad alta quota“ eines Besseren belehrt. Die Familie Curzel aus Caldonazzo ist auf Sanierungen von Schutzhüten im Hochgebirge spezialisiert und hat ihr Handwerk zur TV-Sensation gemacht. Die Serie erfreut sich im Trentino großer Beliebtheit und wartet in der fünften Staffel mit zehn neuen Folgen auf – unter anderem auch an Schauplätzen in Südtirol.

„Tischler in schwindelnder Höhe“ könnte man den Titel auf Deutsch übersetzen. Im Zentrum der Realitiy-Show auf dem Warner Bros-Kanal stehen die Brüder Giovanni und Paolo Curzel. Unterstützt werden sie von einem 15-köpfigen Team aus jungen Fachkräften, die sich den extremen Bedingungen der Alpen stellen.

Was in den 1960-er Jahren in einer kleinen Werkstatt begann, hat sich zu einem der spezialisiertesten Unternehmen Italiens entwickelt. „Legno House“ ist heute Marktführer für Sanierungen im Hochgebirge. Doch wer hier arbeitet, braucht mehr als nur handwerkliches Geschick: Schwindelfreiheit und eine tiefe Verbundenheit zur Bergwelt sind Grundvoraussetzung.

Ob einsame Schutzhütten oder hochalpine Biwake – Sanierungen im Hochgebirge sind oft logistische Meisterleistungen. Neben der Leidenschaft für Holz schaut die Serie auch mitten ins Herz des Familienbetriebes. Denn über allem wacht noch immer Vater Germano als Familienoberhaupt, der in der Firma ehrfürchtig „Il Supremo“ genannt wird. Er verkörpert die Tradition und den strengen Geist eines Unternehmens, in dem drei Generationen unter einem Dach leben und arbeiten.

Gerade kurz vor Beginn der Sommersaison stehen wichtige Reparaturarbeiten auf Schutzhütten an: Ab 11. März auf DMAX wieder gehobelt und gehämmert – oft unter Zeitdruck, der neben verschneiten Abgründen im Felsen zusätzlich den Adrenalinpegel steigen lässt. Schauplätze sind unter anderem mit der „cabane reine Marguerite“ die höchste Schutzhütte Europas in der Monte Rosa-Gruppe, eine Hütte im lombardischen Teil des Stilfser-Joch-Nationalparks sowie die Landshuter Europahütte bei Pfitsch im Wipptal.