Von: apa

Die Polizei Oberösterreich setzt erstmals auch auf eine KI-gestützte virtuelle Mitarbeiterin: “Charlotte” ist derzeit als Vortragende im Cyber Crime Center im Einsatz und soll dort den Schulungsteilnehmern komplexe Sachverhalte vermitteln – auch in gestandenem oberösterreichischem Dialekt.

Vorgestellt hat die neue “Mitarbeiterin” Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in einem Social-Media-Video. “Ich kann mit einem gewissen Stolz sagen, dass ich die erste KI-gestützte virtuelle Mitarbeiterin innerhalb der österreichischen Polizei bin”, sagt “Charlotte”. “Ich seh aus wie ein Mensch, spreche wie ein Mensch, aber i bin ka Mensch”, sagt die Cyber-Polizistin.

“Mit Technologien wie mir kann vieles vereinfacht werden, allerdings auch für Kriminelle”, sagt “Charlotte” selbstkritisch. “Die Sicherheitsbehörden dürfen technologische Entwicklungen nicht nur beobachten, sie müssen sie verstehen und verantwortungsvoll einsetzen, damit sie den kommenden Herausforderungen auch gewachsen sind.”

Ob Charlotte künftig auch andere Aufgaben übernehmen wird, bleibt laut Polizei abzuwarten.