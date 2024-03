In Meran wird nun elektrisch gereinigt

Meran – Ohne übelriechende Abgase und fast lautlos – so könnte man mit zwei Worten die Eigenschaften der neuen elektrischen Kehrmaschine der Stadtwerke Meran beschreiben.

Die Meraner Stadtwerke sind seit vielen Jahren darauf bedacht, ihren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Ganz in diesem Sinne wird versucht, den Fuhrpark schrittweise, wo möglich und technisch sinnvoll, auf Elektro- oder Hybridfahrzeuge umzustellen. So wie bei der Anschaffung der neuen, voll elektrischen Kehrmaschine, die eine, in die Jahre gekommene und mit Verbrennungsmotor angetriebene Kehrmaschine, ersetzt.

„Die neue Kehrmaschine kann emissionsfrei und fast geräuschlos die Straßen und Plätze unserer Stadt reinigen. Neben den schädlichen Abgasen kann besonders der Lärm eines herkömmlichen Motors in den frühen Morgenstunden für Anrainer sehr störend sein“, erklärt die Vizebürgermeisterin Katharina Zeller.

“Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass die neue Kehrmaschine zu 92 Prozent recycelbar ist und somit zu Lebensende minimale Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Batterien der neuen Kehrmaschine reichen für acht Betriebsstunden. „Ein normaler Arbeitsturnus ist somit ohne Probleme machbar. In Vergangenheit war die nicht ausreichende Batterieleistung oft ein KO-Kriterium für den Einsatz dieser Technologie. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch die rasante Weiterentwicklung der Elektromobilität und neuer Technologien in Zukunft immer mehr auf elektrobetriebene Fahrzeuge umsteigen können“, betont Hans Werner Wickertsheim, der Präsident der Stadtwerke Meran abschließend.

Die neue Kehrmaschine ist seit einigen Tagen im Dienst und hat sich im täglichen Einsatz bereits bewährt.

Fakten:

· Modell: Electra 2.0 Tenax

· Geräuschpegel von 63 dB(A) im Vergleich zu den 104 dB(A) einer herkömmlichen Kehrmaschine

· Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h

· Motorleistung: 38 kW

· Erfüllt die Feinstaubgrenzwerte von PM 2,5 laut der EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG