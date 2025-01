Kann dunkle Schokolade das Risiko für Typ-2-Diabetes senken?

Von: red

Einer neuen Studie zufolge kann der Verzehr von fünf Portionen dunkler Schokolade pro Woche, das Risiko an Diabetes Typ 2 zu erkranken, signifikant senken. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ist es vermutlich auch.

Die Studie

Binkai Liu von der Chan School of Public Health und sein Team nutzten die Daten aus drei großen Kohortenstudien, die über einen längeren Zeitraum liefen. Dabei betrachteten sie sowohl den Schokoladenkonsum der Teilnehmenden als auch die verschiedenen Schokoladensorten.

Sie kamen zu dem Schluss, dass Teilnehmende, die fünf Portionen dunkler Schokolade pro Woche zu sich nahmen, ein um 21 Prozent reduziertes Risiko für Typ-2-Diabetes aufwiesen gegenüber denen, die nie oder selten dunkle Schokolade aßen. Jede Wochenportion senke das Risiko um rund drei Prozent. Für den Verzehr von Milchschokolade zeigten sich keine signifikanten Zusammenhänge.

„Interessanterweise wurde der inverse Zusammenhang zwischen dem Verzehr von dunkler Schokolade und dem Risiko für Typ-2-Diabetes vor allem bei Personen unter 70 Jahren beobachtet, wobei der Zusammenhang bei Männern stärker war als bei postmenopausalen älteren Frauen“, wird Baukje de Roos at the Rowett Institute, University of Aberdeen, in einer Pressemitteilung des Science Media Centers zitiert.

Die Kritik

Warum diese Studie kein Anlass zu Jubel und Freude ist, erklärt George Davey Smith von der University of Bristol. Er nennt den Artikel schlicht sinnlos und verweist darauf, dass gerade um Weihnachten herum immer wieder Studien zum Thema Schokolade veröffentlicht werde.

Er kritisiert die Vielzahl der untersuchten Ernährungsfaktoren, aus denen sich die Autoren etwas für sie passendes herauspicken. Hier die Annahme, dass dunkle Schokolade vor Diabetes schütze. Die Daten werden dann auf Basis dieser Vorannahme betrachtet und analysiert. Ein statistisch signifikanter Effekt wird festgestellt. „In denselben Studien, bei denen solche Beobachtungen später durch randomisierte kontroll­ierte Studien überprüft wurden – was relativ selten der Fall ist – wurde jedoch durchweg kein tatsächlicher Effekt festgestellt. Es ist klar, dass diese Beobachtungen lediglich auf verbleibende Störfaktoren und Selektionsbias zurückzuführen waren.“

Es ist also mehr als fraglich, ob dunkle Schokolade das Risiko für Typ-2-Diabetes wirklich so drastisch senken kann. Gesund ist sie – in Maßen – aufgrund der vielen Flavonoide dennoch. Und lecker allemal. Also lasst es euch schmecken.