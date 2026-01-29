Lina Dall’Ara wird 100

Von: mk

Meran – Kürzlich feierte Lina Dall’Ara im Seniorenwohnheim Eden in Meran ihren 100sten Geburtstag. In Vertretung von Sozialstadtrat Stefan Frötscher nahm an der Geburtstagsfeier Stadtrat Daniele Di Lucrezia teil, um ihr die Grüße und besten Wünsche der Stadtverwaltung zu überbringen.

Lina Dall’Ara wurde in Pettorazza Grimani (in der Provinz Rovigo) geboren und kam in der Nachkriegszeit gemeinsam mit ihrer Familie nach Meran. Im Laufe der Jahre arbeitete sie mit großem Einsatz in verschiedenen Bereichen – zuerst in einem Backhaus, dann in einem Textilunternehmen und schließlich in einem Haushaltswarengeschäft, wo sie bis zu ihrer Pensionierung blieb.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit widmete sie sich mit viel Liebe ihrer Familie und engagierte sich aktiv im Gemeindeleben, insbesondere im Pfarrgemeinderat der Heilig-Geist-Kirche. Seit 2001 ist sie im Seniorenwohnheim Eden untergebracht.