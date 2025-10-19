Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Marianne Rigo kann mit 88 nicht die Finger vom Gleitschirm lassen – VIDEO
Sie hebt erneut ab

Marianne Rigo kann mit 88 nicht die Finger vom Gleitschirm lassen – VIDEO

Sonntag, 19. Oktober 2025 | 11:51 Uhr
Von: mk

Pfalzen/Reischach – Marianne Rigo kriegt einfach nicht genug vom Fliegen mit dem Gleitschirm. Am Samstag ist die gebürtige Pfalznerin mit 88 Jahren bereits das neunte Mal mit dem Tam von Tandem Flights Kronplatz abgehoben. Sie möchte damit den jungen Leuten vermitteln, dass man alles in jedem Alter machen kann, wenn der Wille da ist.

Bei allerschönsten Wetter- und Windbedingungen ist sie Pilot Chris Niederkofler in den goldenen Herbst geflogen. Mit in die Luft begleiten durfte sie der Pfarrer Karl Blasbichler (Gemeinde Pfalzen und Kiens) sowie ihre guten Bekannten Franz und Sigrid.

Organisiert wurde das Ganze von ihren Bekannten, von Tochter Berta und ihrem Schwiegersohn Florian. Ihr Pilot Chris Niederkofler von Tandemflights Kronplatz konnte mit ihr dank allerbesten Flugbedingungen eine Höhe von 2.600m erreichen und der Flug dauerte rund 45 Minuten.

Unten in Reischach konnten ihre Verwandten sie dann in Empfang nehmen. Marianne und ihr Pilot hatten recht kühle Temperaturen in der Höhe, dafür aber beste Aussicht auf die Dolomiten und den Alpenhauptkamm dank sehr klarer und trockener Luft.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ist Marianne Rigo geflogen. Unten wartete bereits das traditionelle „Schnapsl“ und in der Luft wurde natürlich wieder gesungen!

JW Video L9U0DAnq-WMEAbbiU

Dies gibt der Ausnahmeseniorin Kraft und sie zehrt den ganzen Winter von diesem Abenteuer. Nun träumt sie bereits von ihrem Flug nächstes Jahr mit 89 Jahren.

tandemflights-kronplatz.com

Besonderer Dank geht an ihre Familie und Bekannten, Pfarrer Karl sowie den Piloten und Flughelfern Robert Amhof, Leo Oberhöller, Toby Dedoncker und Ivan Sallustio.

Bezirk: Pustertal

