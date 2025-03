Mehr als angenehmer Duft – Welche Risiken bergen Raumdüfte?

Von: red

Liebt ihr es auch, wenn die euer Zuhause so richtig gut riecht? Wahrscheinlich lautet die Antwort hier Ja. Nutzt ihr dafür auch Duftkerzen oder Duftwachs, Öldiffusoren oder Lufterfrischer? Auch diese Fragen werden viele von euch, zumindest ab und zu, mit Ja beantworten. Das Problem ist, dass viele dieser Produkte neben angenehmen Düften auch Nanopartikel und flüchtige organische Verbindungen freisetzen. Forschende vergleichen diese mit den Emissionen von Gasherden oder Dieselmotoren.

Ist Duftwachs ungefährlicher als Duftkerzen?

Elektrisch erhitzter Duftwachs wird als weniger belastend und umweltschädlich beworben als klassische Duftkerzen, bei denen Wachs mittels eines Dochts verbrannt wird. Allerdings scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein, wie eine im Fachmagazin „Environmental Science & Technology Letters“ veröffentlichte Studie zeigt. Es werden mehr flüchtige organische Verbindungen freigesetzt. Diese wiederum reagieren mit dem Ozon in der Luft und bilden Nanopartikel.

Risiken für die Gesundheit

Nanocluster-Aerosole stehen im Verdacht für eine Reihe von Problemen der Atemwege und des Herz-Kreislauf-Systems verantwortlich zu sein. Brandon Boor von der Purdue University erklärte: „Wir können die frühesten Stadien der Bildung neuer Partikel beobachten, bei denen Duftstoffe mit Ozon reagieren und winzige Molekülcluster bilden. Diese Cluster entwickeln sich dann rasch weiter, wachsen und verändern sich in der Luft um uns herum.“

Künstliche Aromen

„Duftstoffe sind nicht nur passive Quellen angenehmer Düfte – sie verändern aktiv die Chemie der Raumluft und führen zur Bildung von Nanopartikeln in Konzentrationen, die erhebliche gesundheitliche Folgen haben können. Ein Wald ist eine unberührte Umgebung, aber wenn Sie Reinigungs- und Aromatherapieprodukte voller chemisch hergestellter Düfte verwenden, um in Ihrem Zuhause einen Wald nachzubilden, erzeugen Sie eine enorme Menge an Luftverschmutzung, die Sie nicht einatmen sollten“, erklärt Nusrat Jung von der Purdue University.

Rein natürliche Duftstoffe sind erheblich besser als künstlich hergestellte. Allerdings setzten auch sie flüchtige organische Verbindungen frei, die eurer Gesundheit schaden können.