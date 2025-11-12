Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Mehrheit gegen Hunde im Restaurant
Mehrheit gegen Hunde im Restaurant

Mittwoch, 12. November 2025 | 07:03 Uhr
Von: luk

Bozen – Die Meinungen waren klar und die Mehrheit deutlich: In unserer Spontanbefragung zum Thema „Hunde im Restaurant: süß oder störend?“ von vergangener Woche haben sich 73 Prozent der Teilnehmenden dagegen ausgesprochen, dass Vierbeiner im Lokal willkommen sind.

Von insgesamt 7.896 Stimmen entfielen 5.803 auf die Option „Bitte ohne Hunde – im Restaurant haben Tiere nichts verloren“, während 2.093 Personen (27 Prozent) meinten, „Hunde gehören dazu – sie sind Teil der Familie!“

Damit zeigt sich: Auch wenn viele Lokale in Südtirol und im Trentino inzwischen hundefreundlich sind – mit Decke, Napf und teils sogar eigener Speisekarte – bleibt das Thema umstritten. Für die Mehrheit der Befragten gilt offenbar: Essen ja, aber bitte ohne tierische Begleitung.

Auch im Kommentarbereich manifestierte sich diese Ansicht. @a Piefke schreibt: “Überall muss der Hund nicht dabei sein. Meiner Meinung nach, haben sie auch nichts im Supermarkt und im Einkaufszentrum zu suchen. Und… bin selber Hundebesitzer”

@Madame12 stellt fest: “Hunde sind mittlerweile mehr willkommen als Kinder, ginge doch der Umsatz flöten!”

Und @Dagobert meint: “I bin a stolzer Hundebesitzer! Obr ins Restaurant nemmen wir insre Fellnase nie mit, außr auf Berghütten und sem schaugn wir a ollm an Plotz aufdr Terasse zu kriegn. Hunde riechn nun mal nit guet und wennse noss sein überhaupt nimmr. Moll inser Hund hat Ongst, wenn mir sie in ein vollbesetztes Restaurant mitnammetn und untrn Tisch hatse a kaum Plotz.”

