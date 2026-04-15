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Ergebnis der Spontanbefragung

Mehrheit hält an Ostertraditionen fest

Mittwoch, 15. April 2026 | 07:17 Uhr
Ostern hat eine eigene Preisdynamik an den Tankstellen
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: luk

Bozen – Die Leserumfrage der vergangenen Woche zeigt ein klares Bild: Die Mehrheit der Teilnehmer hat auch heuer an klassischen Osterbräuchen festgehalten.

Auf die Frage „Habt ihr heuer Ostertraditionen hochleben lassen?“ antworteten 63 Prozent mit Ja. Sie gaben an, dass Bräuche wie Eierpecken und ähnliche Traditionen fix zum Osterfest dazugehören. Insgesamt stimmten rund 1.000 Leser für diese Option.

Demgegenüber erklärten 37 Prozent der Teilnehmer (rund 600 Stimmen), dass sie Ostern eher ohne traditionelle Rituale feiern.

Das Ergebnis deutet darauf hin, dass traditionelle Osterbräuche weiterhin einen hohen Stellenwert haben – auch wenn ein beachtlicher Teil der Teilnehmer bewusst darauf verzichtet. Das zeigt sich auch in den Kommentaren.

@ghostbiker hält auch an den Traditionen fest. Für ihn gehört auch der Barbesuch nach der Ostermesse dazu: “Nochn Kirchn gian einige Glasslo Weißn trinkn!”

@primetime nimmt sich an Ostern eher zurück: “Nein – ich habs nicht mit Feiern oder größeren Mengen.”

@Meinigs fährt hingegen das volle Programm auf: “Klar: Gemeinsam Eier färben, Fochaz backen, die Kinder “ratschen”, Besuch des Auferstehungsgottesdienst, Eier suchen und Eier pecken, Speisenweihe. Ohne dies alles wäre Ostern für mich nicht Ostern sondern einfach nur ein verlängertes Wochenende mit Schokoeiern.”

Bezirk: Bozen

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