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Ergebnis der Spontanbefragung

Mehrheit lässt sich den Sommerurlaub trotz hoher Preise nicht nehmen

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 08:01 Uhr
mittelmeer strand meer urlaub sy
APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
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Von: luk

Bozen – Trotz steigender Preise wollen die meisten Leserinnen und Leser in diesem Sommer nicht auf ihren Urlaub verzichten. Das zeigt die jüngste Umfrage von Südtirol News.

Auf die Frage „Macht ihr heuer trotz der gestiegenen Preise einen Sommerurlaub?“ stimmten 55 Prozent (rund 1.300 Stimmen) für „Ja, auf Urlaub möchte ich nicht verzichten.“ Knapp dahinter lagen mit 45 Prozent (etwa 1.100 Stimmen) jene, die angaben, dass ihnen die Kosten mittlerweile zu hoch seien und sie deshalb auf eine Reise verzichten.

Das Ergebnis zeigt: Auch wenn Reisen durch höhere Preise für Unterkünfte, Flüge und Gastronomie deutlich teurer geworden sind, hat für viele die Auszeit vom Alltag weiterhin einen hohen Stellenwert. Gleichzeitig verdeutlicht das knappe Resultat, dass die steigenden Urlaubskosten inzwischen für fast jeden zweiten Teilnehmer ein Grund sind, auf Ferien zu verzichten.

Im Kommentarbereich wurde zu dem Thema fleißig diskutiert. @Doolin sagt: “…es trog lei mehr Urlaub auf Balkonien…”. @Alex@ ist von der Lage enttäuscht und schreibt: “Zum Glück gibt es noch Orte mit fairen Preisen, aber wenn es so weiter geht wird es düster kommen, denn die Schere von arm und reich geht immer weiter auseinander! Es wird auch nichts getan, die Habgier fängt ja schon in der Politik an, was will man dann auch erwarten…”

@laila meint: “Kommt immer drauf an was jemand sucht, Rimini, Riccione und Co. billig…dementsprechend das Meer und das Umfeld, für eine tolle Individualreise muss man schon was hinlegen. In Italien erlebt man oft und gern Reinfälle. Gerne darf es Griechenland oder Kroatien sein, da gibt es noch wunderschöne ruhige Ecken mit einem Meer das einen umhaut.”

Bezirk: Bozen

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