MiniNOI rückt KI in den Fokus

Von: Ivd

Bozen – Die Direktion Italienische Bildung hat gemeinsam mit dem NOI Techpark in Bozen im Rahmen des Projekts MiniNOI eine Veranstaltung zur Förderung eines bewussten und sicheren Umgangs mit dem Internet und den neuen Technologien organisiert. Rund 200 Schüler nahmen an der Veranstaltung, die anlässlich des morgigen Safer Internet Day organisiert wurde, teil.

“Dieses Projekt ist eine vorbildhafte Initiative unseres Bildungswesens”, sagte der Landesrat für italienische Bildung, Marco Galateo, bei der Veranstaltung. In den vergangenen sechs Jahren hätten sich über 3300 jungen Menschen daran beteiligt, und dabei Fähigkeiten entwickelt, um sich kritisch und bewusst in der digitalen Welt zu orientieren. “Das Projekt zielt darauf ab, die Rolle der Schule und die Zusammenarbeit mit der unmittelbaren Umgebung zu stärken, um die jungen Generationen beim Verstehen einer immer komplexeren und vielschichtigeren Welt zu begleiten”, hob Galateo hervor.

Die diesjährige Ausgabe konzentrierte sich auf die neuen Grenzen der künstlichen Intelligenz (KI), insbesondere im Hinblick auf Deepfake, sprich der Erstellung von gefälschten Bildern, Audio- und Videodateien durch KI. Bei zwei Treffen im Herbst konnten die Schüler der neun teilnehmenden Klassen Lern- und Trainingsprozesse eines Systems künstlicher Intelligenz unmittelbar erleben und verstehen. “Mit diesen Initiativen können sich junge Menschen mit neuen Technologien vertraut machen und erhalten dabei Einblicke, die über eine oberflächliche Nutzung hinausgehen. Zu verstehen, wie man eine wirksame Aufforderung zur Erzeugung von Bildern oder Videos strukturiert, aber auch welche Hinweise uns helfen können, einen künstlichen Inhalt von einem echten zu unterscheiden, bedeutet, Fähigkeiten zu entwickeln, die in ihrer schulischen und beruflichen Zukunft immer wichtiger werden”, erklärt Elisa Weiss, Leiterin der Abteilung MiniNOI & Public Engagement im NOI Techpark.

“Die digitale Welt bietet Möglichkeiten aber auch Risiken, mit denen Kinder und Jugendliche früh in Berührung kommen können. Schulen nehmen in in diesem Kontext eine wichtige Rolle ein, damit die geeigneten Werkzeuge an die Hand geben werden können”, betont Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta.