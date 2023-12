Mit “Genussliste” dem Weihnachtsstress entfliehen

Das Weihnachtsfest rückt in großen Schritten näher und wie jedes Jahr ist mit dem Fest der Stille und Besinnlichkeit leider auch viel Hektik und Stress verbunden. Ja für einige Menschen kommt es gar zu einer wahren “Weihnachtshölle”. Denn nur selten kann man einfach so ausbrechen, schließlich gibt es jede Menge Verpflichtungen.

Wie man doch aus dem “Weihnachtskarussell” ausbrechen kann, verrät Mental-Experte Manuel Horeth in “Aktuell nach eins” im zweiten österreichischen TV.

So viel sei verraten: Es geht darum, alles, was einen stresst, nach Möglichkeit zu streichen und ganz toll, man sollte sich eine Genussliste schreiben. Erstes benötigtes Utensil ist also ein Kugelschreiber…