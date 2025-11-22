Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Österreich, Italien, Schweiz: Hier hat die Skisaison bereits begonnen
Wer hat die Nase vorne?

Österreich, Italien, Schweiz: Hier hat die Skisaison bereits begonnen

Samstag, 22. November 2025 | 08:00 Uhr
Dolomiti Superski
wisthaler
Schriftgröße

Von: idr

Bozen – Die Skisaison in den italienischen Alpen steht in den Startlöchern. Während einige Gebiete bereits ihre Lifte laufen lassen, warten andere noch auf ausreichend Schnee. Ein Überblick über den aktuellen Stand und wie Italien im Vergleich zu Österreich und der Schweiz dasteht.

Das Dolomiti Superski, eines der größten Skigebiete der Welt, öffnet teilweise in gut einer Woche: Am 29. November öffnen unter anderem die beleibten drei Zinnen und der Kronplatz. Weitere Gebiete wie Val Gardena und Alta Badia öffnen am 4. Dezember. Rund zwölfhundert Pistenkilometer und über vierhundertfünfzig Lifte stehen dann eine weitere Saison bereit. Dank massiver Investitionen in Beschneiungsanlagen sind die Betreiber zuversichtlich, trotz milder Temperaturen pünktlich starten zu können.

Auch kleinere Gebiete wie die Pisten im Schnalstal öffnen zum 29. November. Der Schnalstaler Gletscher hat hingegen bereits seit dem 19. September geöffnet, wie man untern im Video sieht. Auch Sulden am Ortler locken bereits seit Mitte November mit präparierten Pisten.

Aostatal punktet mit frühem Start

Im Aostatal sind Cervinia und Courmayeur traditionell früh dran. Cervinia, das durch seine Verbindung mit dem Schweizer Zermatt punktet, hat bereits Mitte November geöffnet. Die Gletscherpisten bieten auch bei mildem Wetter Schneesicherheit. Courmayeur am Fuße des Mont Blanc startet ebenfalls Ende November.

Österreich und Schweiz haben die Nase vorn

Im Vergleich zu den Nachbarländern hinkt Italien leicht hinterher. Österreichs Gletschergebiete wie Sölden, Obergurgl oder der Stubaier Gletscher sind bereits seit September in Betrieb. Auch die Schweiz trumpft auf: Zermatt, Saas-Fee und Engelberg bieten schon seit Wochen Pistenspaß.

Der Grund: Österreich und die Schweiz setzen noch stärker auf Gletscherskigebiete und haben teils umfangreichere Beschneiungsanlagen. Italien holt aber auf und punktet dafür oft mit günstigeren Preisen und weniger überlaufenen Pisten.

Schneelage bleibt angespannt

Trotz technischer Aufrüstung bleibt die Schneelage ein Unsicherheitsfaktor. Der Klimawandel macht sich bemerkbar: Natürlicher Schneefall kommt später, die Schneegrenze steigt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte Höhenlagen über zweitausend Meter oder Gletschergebiete wählen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
53
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
43
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Kommentare
20
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Südtirol erlebt Wintereinbruch light
18
Südtirol erlebt Wintereinbruch light
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
15
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 