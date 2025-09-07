Pilot trank zu viel: Verspätungen bei japanischer Fluglinie

Von: APA/dpa

Die japanische Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) sorgt erneut mit Alkohol-Eskapaden ihres Flugpersonals für peinliche Schlagzeilen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf JAL berichtete, verursachte ein Pilot der Fluggesellschaft kürzlich wegen Alkoholkonsums stundenlange Verspätungen auf der Route von Hawaii nach Japan.

Der Pilot habe sich am Tag des geplanten Abflugs krankgemeldet und gestanden, am Vortag in einem Hotel getrunken zu haben. Ein Ersatzpilot sei eingesprungen, doch der Flug sowie zwei weitere Flüge hätten sich um bis zu 18 Stunden verspätet.

Nicht der erste Vorfall wegen Trunkenheit

Es ist der jüngste Vorfall in einer Reihe ähnlicher Skandale, die das Unternehmen plagen. So sei im April vergangenen Jahres ein betrunkener JAL-Kapitän in den USA von der Polizei wegen störenden Verhaltens in seinem Hotel verwarnt worden, berichtete Kyodo. Im Dezember seien dann zwei Piloten, die von Australien nach Japan fliegen sollten, bei Alkoholtests vor dem Abflug durchgefallen, was ebenfalls zu Verspätungen geführt habe, hieß es. Daraufhin war JAL von den Behörden angewiesen worden, die Geschäftspraktiken zu verbessern. Nach dem erneuten Vorfall erschienen Beamte in der JAL-Zentrale.

JAL habe sich entschuldigt und versichert, bereits eingeleitete Maßnahmen gründlich umzusetzen, berichtete Kyodo weiter. Dazu gehöre die Erstellung einer Liste von Mitarbeitern, die nach Ansicht des Unternehmens eine Vorgeschichte übermäßigen Alkoholkonsums haben, um ihr Verhalten zu überwachen, hieß es. Bereits 2018 war ein Co-Pilot der Fluglinie vor einem Flug von London nach Tokio festgenommen worden. Der Japaner hatte nach Angaben japanischer Medien in der Nacht vor dem Flug viel Alkohol getrunken.