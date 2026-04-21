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Feuerwehr Obermais nutzt wertvolle Übungsmöglichkeit

Realitätsnahe Ausbildung im Hotel Angelica

Dienstag, 21. April 2026 | 09:09 Uhr
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Freiwillige Feuerwehr Obermais
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Von: luk

Meran – Für die Freiwillige Feuerwehr Obermais bietet sich derzeit eine seltene und besonders wertvolle Gelegenheit: Das ehemalige Hotel Angelica in Obermais steht der Wehr vor Beginn der Umbauarbeiten als Übungsobjekt zur Verfügung. Das leerstehende Gebäude ermöglicht es, verschiedenste Einsatzszenarien unter nahezu realistischen Bedingungen zu trainieren.

Die 20 Wehrmänner nutzten das Hotel Angelica als anspruchsvolles Übungsobjekt für einen simulierten Ernstfall. Angenommen wurde eine Gasexplosion im obersten Stockwerk, die zu einem Brand führte. Der Fokus der Übung lag auf dem koordinierten Innenangriff der Atemschutzgeräteträger und der effizienten Personenrettung. Durch die realitätsnahe Umgebung konnten die Wehrleute ihre taktischen Abläufe erfolgreich trainieren.

“Das Gebäude steht derzeit leer, ist von der baulichen Struktur jedoch aktuell noch voll intakt. Ein solches Gebäude für Übungszwecke nutzen zu können, ist für unsere Ausbildung ein enormes Glück”, betonte Zugskommandant Othmar Flarer.

In den kommenden Tagen und Wochen sind weitere Übungen geplant. So werden die Wehrleute unter anderem die Notöffnung eines steckengebliebenen Aufzugs üben sowie das taktische Vorgehen bei solchen Einsätzen vertiefen.

“Es ist sehr schwierig, einen funktionsfähigen Aufzug zu finden, bei dem man realitätsnah üben darf. Deshalb ist diese Möglichkeit für uns besonders wertvoll”, erklärt Vizekommandant Andreas Alber.

Dass das Gebäude der Feuerwehr in dieser Übergangszeit zur Verfügung gestellt wird, passt zugleich zum zukünftigen Charakter des Hauses. Nach dem Ende des Hotelbetriebs und dem Auslaufen des Pachtvertrags wird das traditionsreiche Gebäude in ein Sozialprojekt für Senioren umgebaut. Geplant ist ein Modell „Betreutes Wohnen plus“ mit 15 bis 30 Plätzen, ergänzt durch ein Arztambulatorium sowie ein Generationencafé. Träger des Projekts ist der Evangelische Frauenverein Meran.

Das Hotel Angelica erfüllt damit bereits vor dem Umbau eine wichtige Aufgabe für die Allgemeinheit. Als Ausbildungsobjekt für die Freiwillige Feuerwehr Obermais und damit zugleich für die Sicherheit der Bevölkerung.

Bezirk: Burggrafenamt

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