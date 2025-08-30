Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > “Ride for MOMO” – 1.700 Kilometer Hoffnung
Jasmin Franceschini sammelt Spenden für Förderverein

“Ride for MOMO” – 1.700 Kilometer Hoffnung

Samstag, 30. August 2025 | 17:19 Uhr
Jasmin Franceschini und Begleiter (vierte von rechts)
Foto: MOMO Förderverein Kinder-Palliativ in Südtirol E.O.
Schriftgröße

Von: lup

Bozen –  Unter dem Titel „Ride for MOMO – 1.700 Kilometer Hoffnung“ startete heute die mutige Aktion von Jasmin Franceschini. Sie tritt in die Pedale, um den Förderverein MOMO – Kinder-Palliativ – in Südtirol zu unterstützen. Die Tour führt über sieben Länder bis nach London, mit dem Ziel, am 12. September das Shooting Star Children’s Hospice zu besuchen.

„Jede Pedalumdrehung ist ein Zeichen der Hoffnung“, sagt Jasmin. „Ich möchte zeigen, wie wertvoll Gesundheit ist – und wie dringend unser Einsatz gefragt ist für jene, die nicht denselben Luxus haben.“ Auf ihrer Radtour sammelt Jasmin Spenden für den Förderverein MOMO.

MOMO unterstützt Familien mit Kindern und Jugendlichen in Südtirol, die an unheilbaren, lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Erkrankungen leiden. Der Verein steht den betroffenen Familien als verlässliche Stütze zur Seite – mit der Erstattung von Therapien, Unterkunftskosten außerhalb des Landes, psychosozialer Hilfe und erfüllten Herzenswünschen.

Heidi Senoner, Präsidentin des Fördervereins MOMO, betont: „Jasmins Radtour ist mehr als ein sportliches Abenteuer – sie ist ein Impuls, die Botschaft der Solidarität laut und deutlich in die Welt zu tragen. Jeder Kilometer symbolisiert die Kraft, Schweres gemeinsam zu tragen, und die Spenden, die durch Ride for MOMO eingehen, investieren wir direkt in Lebensqualität, Nähe und Hoffnung für die Kinder und Familien, die unsere Unterstützung am meisten brauchen.“

•    Start: 30. August in Bozen
•    Ziel: London, mit Ankunft am 12. September
•    Route: 1.700 km durch sieben Länder, rund 120 km pro Tag

Alle Spenden kommen dem Förderverein MOMO zugute und werden für die Versorgung schwerstkranker Kinder, die Unterstützung ihrer Familien und besondere Momente der Freude genutzt.  Mehr Informationen, Live-Updates und die Möglichkeit zur Unterstützung:

•    Instagram: @jazz_gravelbliss
•    Spendenplattform: https://www.gofundme.com/f/ride-for-momo

Bezirk: Bozen

